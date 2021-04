Hör smittskyddsläkaren sjunga i Undersåkerskörens musikvideo

Per Wiklander är körledare för Undersåkerskören och kom på idén till musikvideon under sportlovsveckorna då det rapporterades mycket huruvida smittotalen skulle dra iväg.

– Annika Ersson uttryckte i media att det var viktigt att hålla avstånd. Så jag började fundera på hur vi i kören kunde förmedla det budskapet.

Resultatet blev en version av Stevie Wonders klassiker "Heaven help us all". Utöver Undersåkerskören själva så syns och hörs tio solister i musikvideon. Det är sådana personer som dagligen jobbar och påverkas av corona. Bland annat medverkar Åre Destinations vd Therese Sjölundh och Skistar Åres destinationschef Sebastian Thomasson. Och såklart smittskyddsläkaren Annika Ersson.

– Jag visste att hon är med i en kör, annars hade jag nog inte vågat fråga. Det kändes viktigt att musikvideon blev seriös och inte humoristisk, så alla som medverkar sjunger rent, berättar Per Wiklander.

Han beskriver musikvideon som en jämtländsk version av "We are the World", då många stora artister spelade in en låt för att samla in pengar till svältdrabbade Etiopien 1985. Men Undersåkerskören samlar inte in pengar, utan vill snarare förmedla ett budskap.

– Förhoppningen är att vi kan sprida budskapet om att följa rekommendationerna med låten, säger Per Wiklander.

Inspelningen har också varit coronaanpassad. Inga fysiska möten har skett, utan samtliga deltagande har spelat in sig själva med mobiltelefon.

Här kan du se musikvideon: