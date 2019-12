Högtid för de lokala böckerna – LT har gjort svep

Jag väljer dock inte den högen. I stället bläddrar jag i de lokala författarnas böcker. Blicken fastnar på en blå bok, "Kälarne- en berättelse om ett stationssamhälle", av Peter Frändén. Vidare i högen- en annan bok har namnet "Byn", skriven av Nils Kjellson, och är en roman som handlar om byn Utsjön, i verkligheten inspirerad av Klövsjö. Här ligger också "Pangmat" av Emilia Olsson från Silsjönäs- en matresa i bokform där Emilia berättar om passionen för maten och allt däromkring från gården och skogarna i Silsjönäs.

"Mellan byarna Ansjö och Västanede i östra Jämtland växte samhället Kälarne fram". Så börjar förordet i boken om stationssamhället Kälarne. Peter Frändén har gjort ett gediget arbete med att beskriva Kälarnes framväxt, från tiden i bygden innan järnvägen, dess uppkomst i byn och hur det påverkade samhällets utveckling.

Ett foto från en vinterdag på 30-talet. Jenny Johnsson slår leende vatten i en spann från en brunn någonstans i Kälarne. Ett ögonblick från vardagens då som fladdrat förbi och fastnat blir ett skildrande tidsdokument i vårt nu.

Här finns också några rader om Ebba och Folke Jönsson som träffades under kriget. Folke, från Kristianstad, var inkallad soldat och hade från ett tågstopp i Kälarne kastat ut en lapp med sin adress. Den lappen kom att hamna i Ebbas händer och paret brevväxlade länge. En dag skulle tåget återigen stanna i Kälarne. "Så fick vi höra en skånsk röst som sade: finns det någon Ebba här". Så började det för Folke och Ebba som blev ett par och kom att vara gifta i 63 år.

För så som det ofta är, så finns det ju i en dokumentation kring en by så mycket mer än datum och årtal när det ena och det andra kom till byn. Här sker också det som egentligen är viktigast; livet. Det är möten mellan människor, vardagsliv, glädje och sorg. Våra liv vävs ihop för att slutligen bli en del av historien tillsammans med järnvägar, Konsumbutiker och sågverk. Och det är där, i bilderna och historierna från den vanliga vardagen, som beröringspunkten finns och gör böckernas innehåll levande.

En annan bok som släppts nu under hösten heter "Inte ens tjugofem öre" och är skriven av Bengt Sandhammar. Här lyfts historierna om människorna på skogen mellan Hallviken och Görvik, deras liv och arbete under skogsarbetartiden och skogens exploatering. Mellan skogsbruk och exploatering vävs även här "vanliga människors" liv och vardag in. Läs om Sundkvistorpet vid Görvikssjön och de familjer som huserat på platsen genom åren. Ta del av en bris av kärlek genom det brev mellan Jonas Johansson och Greta Sundkvist som finns bevarat, två människor vars liv kom att levas i Sundkvisttorpet.

Eller Nils Anton Persson, som också var född på Sundkvistorpet. Han var född 1903 och föddes rakt in i en tid av dagsverkstorp och självhushåll. Sjutton år gammal blir han lilldräng på Strömnäs. Han kom att bli 90 år och överblickade därmed nästan hela 1900-talet. Det är i böcker som dessa som historier som ovan får utrymme att berättas och bevaras.

En annan viktigt skrift är också länets alla hembygdstidskrifter och bygdekrönikor som utkommer en gång varje år. Förutom Jämten, som tar ett länsgrepp, så finns alla de mindre tidskrifterna från vårt läns olika socknar. Ravund, Sundsjökrönikan, Revsunds årskrönika eller Näsbygdens årskrönika för att nämna några.

Här har de olika hembygdstidskriftskommittérna under året sammanställt och dokumenterat om och av livet i stort och smått från sin bygd. Om byggnationer, hus och platser, om tillställningar och kruskalas. Om diverse trevligheter under hemvändarveckor, kams och kolbullefester. Men också tillbakablickar med nedslag hos personer och platser vars liv innehåller rika historier väl värda att bevaras för framtida generationer.

Föreningen Gamla Östersunds årsskrift belyser i år bland annat schlagerdrottningen Karin Hemmingsson, en änkeprostinna vid namn Anna Zetterberg, hur det gick till när Carl Zetterström grundade Jämtlands bibliotek samt en djupdykning i integrationen i staden. Eller historien om Nils Mårds hus på Prästgatan.

I vår snabba digitala värld är böcker och skrifter likt dessa en lågmäld och fin kontrast till de händelser och minnen som i dag allt som oftast dokumenteras och skickas ut genom en snabb bild i sociala medier. En bild som efter ett par minuter försvinner i flödet och bruset av allt annat.