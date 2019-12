Högt tryck på polisen i länet: 600 anmälningar om brott i nära relation per år – men nu kommer förstärkning

Polismyndigheten har under 2019 inlett en satsning på vad man kallar för "brott mot särskilt utsatta brottsoffer". I det ingår brott i nära relation, våldtäkt, våld mot barn och sexualbrott mot barn.

350 nyanställningar ska göras i landet och totalt satsas drygt 300 miljoner kronor årligen.

Här i länet har fyra nya civila brottsutredare anställts i november månad. Avdelningen för brott i nära relation kommer med nyanställningarna att bestå av totalt 17 personer. Förstärkningen behövs. Just nu ligger 80 anmälningar och väntar på en utredare. Att nämna är då också att Jämtlandspolisen får in runt 600 anmälningar om våld i nära relation per år. Misshandel och olaga hot mot kvinna är de två vanligaste brottsrubriceringarna.

– För drygt 10 år sedan var vi i princip bäst i Sverige på det här området, när man tittar på antal ärenden som gick till åtal och fällande dom. Därefter har inflödet av brott ökat, men personalstyrkan har inte ökat i samma utsträckning, säger Sandra Rosén, polis och utredare.

Vad innebär då fyra nya tjänster?

– Det är resurserna det handlar om. Har vi bara tid utreda ett ärende och kan starta direkt när det kommer in, så ökar också chansen att det blir något av det.

De fyra som anställdes i november kommer att jobba som civila utredare. Personerna i fråga behöver alltså inte ha erfarenhet av polisiärt arbete, men har jobbat med brottsutsatta kvinnor, män och barn i andra yrken.

- Några har varit på kriminalvården, några på socialtjänsten. När de kommer hit får de bland annat gå en kurs i brottsutredning för civilanställda. Men det handlar också om att gå igenom olika datasystem och få koll på lagstiftning och sådana saker, berättar Kristin Larsén.

– Inom något år räknar jag med att de kommer att vara inne och nosa på egna utredningar. Då kommer de att vara en stor tillgång.

Vad är det för kompetens ni letar efter när ni anställer civila utredare?

– Jag brukar använda en ganska målande beskrivning. Du har knapphändiga uppgifter på en anmälan om en misshandel, det kanske handlar om ett slag. Med den här lilla informationen går du in i ett förhör och kommer ut efter 3,5 timme med en grov kvinnofridskränkning. Det kan vara år av olika kränkningar och fem våldtäkter.

Att få ut information av någon som har utsatts för brott av en närstående kan vara komplicerat.

– Ofta är man inte lika motiverad att genomföra en polisanmälan mot sin partner, jämfört med om det hade handlat om en smäll på krogen. De här kvinnorna är också ofta psykiskt nedbrutna och värderar sig själva ganska lågt. Det som är normalt i en relation kan ha förskjutits under lång tid. Till slut kan de tycka att "nej, men det var ju ingen misshandel, jag blödde inte", säger Sandra Rosén.

– Som förhörsledare gäller det också att inte bli för känslig. Du måste behålla professionaliteten så att brottsoffret känner att du klarar av att ta emot det hon berättar, säger Kristin Larsén.

Brå (Bråttsförebyggande rådet) har forskat mycket på brott i nära relation. I deras forskning framträder en tydlig bild av att många kvinnor drar sig för att anmäla sin partner. Av de som blev utsatta för brott i en nära relation under 2012 uppgav 3,9 procent att de hade polisanmält händelsen eller någon av händelserna.

– Jag tror att mörkertalet är enormt, vi skrapar bara på ytan. Det kan vi kan se över tid här i Jämtland är att andelen kvinnofridskränkningar minskar medan misshandelsfallen mot kvinnor ökar. Men då vet vi inte vad som kan dölja sig bakom de här enstaka misshandelsfallen, säger Kristin Larsén.

Polisen kommer i den nya strategin att jobba mycket med andra aktörer för att mer effektivt kunna utreda brott i nära relation.

– Det gäller att det nya arbetssättet implementeras i hela brottskedjan. Vi vill fortsätta vara bra på samverkan med andra aktörer, som till exempel kvinnojouren. Men vi tittar också på hur sjukhuset ska ska dokumentera i sina journaler; vad är det vi vill ska finnas med och dokumenteras. Vad är det för frågor som ska ställas? Även om de kan få ett nej på misshandel, så kan andra svar leda till att vi får anledning att följa upp det senare.

Forskare: "Finns en föreställning om att kvinnor kastar ur sig anklagelser för att få ensam vårdnad"