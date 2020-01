Högt antal lyckade häckningar med kungsörn i länet

Med lyckade häckningar avses minst en synlig unge i boet tidigast den 1 juni och minst en flygfärdig unge observerats före den 15 september i ett känt revir.

För Jämtlands del har 33 lyckade häckningar av kungsörn observerats under 2019. Av inventeringarna framgår vidare att tre häckningar har okänt resultat och sex häckningar registrerades som avbrutna/misslyckade.

Antalet häckningar har rapporterats av länsstyrelserna till Naturhistoriska Riksmuseet som sammanställt materialet i en slutrapport till Naturvårdsverket. Det framgår vidare att de lyckade häckningarna fördelas på 13 län. Flest konstaterades i Norrbotten, 68 stycken, följt av Västerbotten, 67, och Jämtland med 33 stycken.

Hur står sig resultatet jämfört med tidigare år?

* "Efter att antalet häckningar ökat något under 2017 minskade de aningen under 2018 för att nu återigen ha ökat markant för 2019", enligt rapporten. Förra året hade högsta antalet lyckade häckningar under perioden 2004-19.

* Med 266 lyckade häckningar över hela landet bedöms populationsstorleken ligga väl över minst 150 lyckade häckningar; av riksdagen fastställt som referensvärde som avser lägsta gränsen för livskraftig stam.

* Nivån bedöms som fortsatt stabil över landet och de sex nordligaste länen utgör det huvudsakliga häckningsområdet för kungsörn i Sverige. Enda statistiskt säkerställda nedgången har skett i Skåne.

Resultatet ses inte som helt oväntat. Både smågnagare och småvilt har visat fortsatt ökande populationer under häckningssäsongen. Särskilt då hönsfågel som ripa i de mest nordliga delarna. Det var heller ingen långdragen senvinter som 2018.

Sammantaget bedöms antalet lyckade häckningar högt i Jämtland samt Norrbotten. Och rekordhögt i Västerbotten, Västernorrland, Gävleborg och Dalarna, enligt rapporten.

Vid sidan av vädret i början av häckningssäsongen anses gnagarcyklerna och relativt rik tillgång på ripor vara det som i huvudsak påverkar kungsörnens häckningsframgång i Norra Sverige och därmed dynamiken för populationer i hela landet.

"En viss trend kan ses, med toppar vart tredje till fjärde år", skriver Naturvårdsverket som hänvisar till att så länge dåliga år med låg ungproduktion kompenseras av regelbundna bra år med stor produktion av ungar så är den naturliga variationen inget problem.

Trots att utbredningen aktivt ska främjas dör också många kungsörnar visar olika sammanställningar om dödsorsakerna hos örnar, som har lämnats in till Naturhistoriska riksmuseet och Statens veterinärmedicinska anstalt. Enligt dessa hade endast mellan 11 och högst 28 procent av de inlämnade fåglarna dött av naturliga orsaker.

"De allra flesta fåglarna hade dött på grund av mänsklig påverkan i form av kollisioner med tåg eller vägtrafik, kollisioner och elchocker vid elledningar och transformatorer, illegal jakt, blyförgiftning samt kollision med vindkraftverk, telemaster och stängsel", framgår det vidare av Naturvårdsverkets sammanfattning.

I februari i fjol rapporterade LT om en död kungsörn i kollision med tåg på Inlandsbanan.