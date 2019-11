Hög antibiotikaanvändning i Strömsund och Ragunda

I kampen mot resistenta bakterier är Region Jämtland Härjedalen bäst i landet på att inte skriva ut antibiotika i onödan. Undantaget är Strömsund och Ragunda där antibiotikaförskrivningen istället är ovanligt hög. Det visar siffror som E-hälsomyndigheten tagit fram åt Sveriges radio.

En tänkbar förklaring till den höga antibiotikaanvändningen i de båda jämtländska kommunerna kan vara bristen på fasta läkare.

– Det är september ni tittat på och den månaden vet jag att vi inte hade bemannat så mycket som vi behövt och vi hade en ny läkare varje vecka, säger Märit Wiklund, primärvårdschef i Ragunda till Sveriges radio.

– Man ska stanna en vecka och det ska gå fort. Man kanske inte ens har den bemanning man ska ha, och då går det för fort ibland.

I Strömsund skrev läkare ut 316 recept på antibiotika per 1000 invånare och i Ragunda 336 under september månad. Enligt Strama, Samverkan mot antibiotikaresistens, bör inte mer än 250 recept per 1000 invånare skrivas ut.