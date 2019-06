Östersunds IK förlänger med "snabbskrinnaren" Ludvig Tallqvist

Under tisdagskvällen blev det klart att Ludvig Tallqvist fortsätter en säsong till i Östersunds IK, detta meddelade klubban via ett pressmeddelande till sporten. Tallqvist gör nu sin tredje säsong med klubben och var som bäst under föregående säsong tillsammans med Marwin Ingmarsson och Axel Olsson.

I pressmeddelande är Per Tagesson från sportkommittén nöjd över att klubben lyckas förlänga med en viktig kugge för laget.

- Kul att Ludvig väljer att förlänga. Han har haft två säsonger med fin utveckling och var ifjol en av lagets bästa tvåvägsforwards med sitt hårda defensiva jobb och giftiga kontringsspel. Vi tror det finns ytterligare offensiv potential i ”Tallen” och det ska han få möjlighet att visa i år, säger Tagesson.