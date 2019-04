Efter jättesäsongerna – målvakten lämnar ÖIK för allsvenskan

De senaste säsongerna har Tim Juel vuxit ut till en nyckelspelare för Östersunds IK och funnits i toppen av målvaktsligan i Hockeyettan.

Under den gångna säsongen stod han för 92,8 i räddningsprocent samt 1,86 i insläppta mål per 60 minuter i grundserien och Allettan innan det blev 91,8 procent i 2,23 insläppta per 60 minuter i kvalspelet innan när det tog stopp i tredje kvalomgången mot Hudiksvall.

Den 24-årige målvakten hade kontrakt med ÖIK över den kommande säsongen men nu står det klart att han lämnar klubben.

Detta efter att han valt att utnyttja en klausul i kontraktet som gjort det möjligt att lämna för spel i Hockeyallsvenskan, meddelade ÖIK på sin hemsida under måndagen.

Var Juel spelar nästa säsong återstår att se, men klart är i alla fall att det inte blir i Östersund.