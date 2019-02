Sändningen från lottningen leds av Lasse Kinch tillsammans med Tibor Gregor från Svenska Ishockeyförbundet och går att se i denna artikel med start 11.00.

Från den norra serien kliver Piteå, Hudiksvall, Väsby, Kalix, Köping och Enköping in i play off 1. Borlänge och Östersund går in i play off 2 och Boden går direkt till play off 3.