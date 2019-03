Dahlén rasar mot knät som sänkte Timråstjärnan – IKO-backen svarar: "Solklart att det är meningen"

Det var otäcka scener i Be-Ge Hockey Center på fredagskvällen när Johannes Salmonsson knockades totalt efter en smäll framför Timrå IK-båset.

Salmonsson tappade skäret och fick sedan IKO-backen Isak Pantzares knä i huvudet med full kraft.

Timråstjärnan fick en hjärnskakning och missar flera matcher i SHL-kvalet – och efteråt har det varit många diskussioner på sociala medier och i hockeyforum på nätet om tacklingen.

"Jag vill inte tro att han gjorde det med flit men pucken ligger så att han kan ta den. Men han spetsar sitt knä och sätter den i huvudet på mig, jag förstår det inte. Det var väldigt märkligt och kanske lite oansvarigt av honom att göra så", sade Salmonsson själv till Sportbladet under lördagen.

Förre Timrå IK-stjärnan och kvalhjälten Jonathan Dahlén såg situationen från hemmet i San Jose, där han just nu återhämtar sig från sviterna efter sin andra hjärnskakning för säsongen i AHL.

Han reagerade kraftigt.

– Det är inte roligt alls att ha hjärnskakning. Man undrar ju hur man hamnar med knäet i ansiktet på någon när det är helt omöjligt att hamna i den positionen om det inte är meningen att knäa honom i huvudet, säger Dahlén.

Han ifrågasätter också Isak Pantzares agerande efter smällen.

– Det känns ju solklart att det är meningen när spelaren som gör tacklingen inte är ångerfull eller ber om ursäkt till Salmonsson direkt utan sätter sig på bänken som om inget har hänt medans Salmonsson är helt borta. Då undrar man ju hur han kan få spela kommande match, säger Dahlén.

Oskarshamns Isak Pantzare hörde däremot av sig till Salmonsson för att be om ursäkt under lördagen.

Dahlén igen:

– Det hade ju nästan varit livsfarligt att få ett knä mot huvudet i den där farten om Salmonsson hade varit vid båsdörren eller vid en målstolpe. Jag hoppas det går bra för Salmonsson. Jag tyckte att det var fler situationer också där Oskarshamnsspelare tacklade sent och spelade riktigt vårdslöst och jag hoppas domarna tar matchstraff nästa gång.

Nu väljer Isak Pantzare att kliva fram och ge sin version av den omdiskuterade händelsen.

– Som jag upplever det så går jag upp för att stänga blålinjen för att de inte ska få ner pucken djupt efter ett långt box play. Jag går in för att separera pucken från spelaren med en tackling, säger Pantzare.

IK Oskarshamnsbacken berättar att han lutar sig för att sätta in tacklingen med ambitionen att träffa axeln.

– Då hinner jag just uppfatta att han tappar balansen. Men eftersom att jag bara är en meter ifrån honom och det går snabbt försöker jag parera, men jag har all tyngd framåt som sagt för en tackling med axeln, när jag väl försöker parera tappar jag själv balansen och försöker fånga sargen så att jag inte åker in med huvudet själv, säger Pantzare.

Han tillägger till sist:

– Oerhört tråkigt att det gick som det gick, men min avsikt har aldrig varit att skada Johannes. Som sagt så hoppas jag att det är så bra som det kan vara med honom och att han återhämtar sig snabbt, säger Pantzare.

Det står 1–1 i matcher mellan Timrå IK och Oskarshamn och tredje matchen spelas på söndagskvällen.