Hjälporganisationen Robin Hood samlar in till behövande via Ica-butiker: ”Behovet är så pass stort”

Föreningen Robin Hood finansierar sin hjälpverksamhet genom second handbutiken och kaféet på Bangårdsgatan 55 i Östersund. Överskottet går till matkassar som delas ut till bland andra fattiga barnfamiljer och pensionärer. Som vi berättat tidigare har Robin Hood märkt av att det blivit har betydligt tuffare för många människor.

För att kunna hjälpa ännu mer har föreningen sedan en tid tillbaka lådor utplacerade på Ica Kvantum och Ica Maxi. Tanken är att när kunderna handlar sina inköp på ett smidigt sätt då också ska kunna lämna ett litet bidrag i form av torrvaror och hygienartiklar. Det nya är att lådan är målad i föreningens färg, starkt lila för att sticka ut i konkurrensen av annat som pockar på kundernas uppmärksamhet.

– Behovet är så pass stort att vi känner att vi måste synas lite extra just i dessa tider. Vi delar ut cirka hundra matkassar under hela året och får 30 extra matkassar från ICA Maxi och Kvantum vid jultid, säger Liv Borg.

Kontakten till de i behov sköts via Robin Hoods facebooksida, telefon eller genom besök i butiken. Men många drar sig för gå in in butiken eftersom de skäms för att behöva be om hjälp.

– En del skickar någon annan till butiken i stället eftersom de inte vill visa upp sig, säger Anna Schedvin.

När det gäller den lila lådan är det bara torrvaror och hygienartiklar som gäller, inga kläder. De får istället lämnas in till butiken.

– Kläderna får de gärna lämna in till butiken men inte i den här lådan. I juletider går det också bra att lämna julklappar till barn, säger Liv Borg.

Daniel Faxing är butikschef på Ica Maxi och han är stolt över samarbetet med föreningen.

– Robin Hood gör ett fantastiskt arbete. Vi vill göra det vi kan för att bidra till att hjälpa, säger han.