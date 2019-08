Historiskt genrep för Graham Potter – här är allt du behöver veta om Brighton och Valencia

Brighton & Hove Albion FC

Grundad: 24 juni, 1901

Smeknamn: The Seagulls (Fiskmåsarna).

Arena: Amex Stadium, 30 750.

Meriter: Tvåa i FA-cupen 1983.

Tränare: Graham Potter, första säsongen.

Lagkapten: Lewis Dunk.

Största stjärnor: Lewis Dunk, Leandro Trossard, Glenn Murray, Alireza Jahanbakhsh, Davy Pröpper.

Efter att Brighton klarat kontraktet med en match kvar att spela med hjälp av Crystal Palace som besegrade Cardiff lät klubben Chris Hughton ha ansvaret i säsongens sista match som slutade med förlust och bara två poäng ned till nedflyttningsplats.

Bättre lycka hade laget i FA-cupen under förra säsongen där de tog sig fram till en semifinal på Wembley mot Manchester City, ett City som blev allt för starka och vann med 1–0.

En vecka efter den sista matchen i Premier League meddelade klubben dock att Hughton fått sparken efter att laget endast vunnit tre av de 23 sista ligamatcherna.

Därefter dröjde det bara ytterligare en vecka innan Graham Potter presenterades som ny tränare. Med sig, som vanligt, hade han Billy Reid, Kyle Macauley och så småningom även Björn Hamberg.

Trots att laget var nära degradering i våras har det inte varit några större svängdörrar in till omklädningsrummet. Sex spelare har visserligen lämnat, men då rör det sig om bland annat förre kaptenen Bruno som lagt skorna på hyllan och tre utlånade spelare. För att stärka truppen har de betalat 211 miljoner svenska kronor för att köpa loss yttermittfältaren Leandro Trossard från Genk där han stod för elva mål och fyra framspelningar på 28 matcher förra säsongen och Brighton hoppas nu att han ska få lagets offensiv slagkraftigare under Potter. Till försvarslinjen har de köpt in en av League Ones bästa spelare under förra säsongen, mittbacken Matt Clarke från Portsmouth, potentiellt för att fylla hålet om Lewis Dunk lämnar. Dunk sägs vara en del i en transferkarusell som tar honom till Leicester om de säljer Harry Maguire till Manchester United.

Valencia CF

Grundad: 24 juni, 1901.

Smeknamn: Los Ches.

Arena: Mestalla, 55 000.

Meriter: La Liga-vinnare sex gånger (1941–42, 1943–44, 1946–47, 1970–71, 2001–02, 2003–04), Copa del Rey-vinnare åtta gånger (1941, 1948–49, 1954, 1966–67, 1978–79, 1998–99, 2008–08, 2018–19), Uefacupen-mästare (2003-04), Champions League-finalister (1999-00, 2000-01).

Tränare: Marcelino, tredje säsongen.

Lagkapten: Daniel Parejo.

Största stjärnor: Goncalo Guedes, Daniel Parejo, Rodrigo, José Gayà, Carlos Soler.

Det är en anrik klubb som Graham Potter och hans Brighton ställs emot. Valencia, kända bland annat för sin logga med en fladdermus på, har haft två tydliga storhetsperioder i klubbens 100-åriga historia. Först ut var 1940-talet med tre ligatitlar och två cuptitlar inom loppet av åtta år innan de kring millennieskiftet och i början av 2000-talet nådde framgångar både i ligan och i Europa med två finalförluster i Champions League, två ligatitlar och en triumf i Uefacupen som höjdpunkter.

Förra säsongen slutade med en fjärdeplats i tabellen, för andra året i rad, för Valencia som däremot vann cupen och tog sig till semifinal i Europa League efter att de slutat trea i sin grupp i Champions League. Med anfallaren Rodrigo på topp och virvelvinden Gonçalo Guedes på vänsterkanten hotar Valencia offensivt mot alla motståndare. Lägg därtill att de nu adderat Maxi Gómez som gjorde 13 mål för Celta de Vigo förra säsongen så ser Valencias offensiv allt bättre ut.

Inför den kommande säsongen har en hel del hänt i truppen, utöver ovan nämnda Gómez, där bland annat förstemålvakten Neto lämnat för Barcelona medan Jasper Cillessen gått i motsatt riktning. De har även köpt loss Denis Cheryshev från Villarreal efter att han varit inlånad under förra säsongen.