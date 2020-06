Henrik Strandfors: Pojkfotboll – bästa medicinen när våren är som jobbigast

Ibland kommer man på sig själv med att lära sig nya saker om sig själv. Jag är en person som älskar sommaren, att glida runt i sommarvärme är det bästa jag vet. I och med det så har jag tänkt att jag även gillar våren, det borde ju vara en kanonbra årstid för någon som längtar efter värme. Senaste åren har jag dock märkt att jag inte alls är på topp på vårarna. Helt plötsligt saknar jag utförsåkningen, jag hatar pollen och framförallt är det den överlägset stressigaste tiden på jobbet som lärare. Jag har alltså lärt mig att jag inte är på topp på vårarna. MEN, nu kan jag ha hittat en jäkla bra medicin! Pojklagsfotboll!

Min grabb, Bosse, fyller åtta år i sommar och i hans skalle kretsar mycket kring fotboll. Han är så pass insnöad att hans favoritspelare spelar i Manchester Uniteds reservlag och när namnet Escobar nämndes på tv så berättade han för mig att Andrès Escobar minsann sköts till döds efter ett självmål i VM-94. Ni fattar, han plöjer fotboll på Youtube. Han har fått träna fotboll ett år men nu var det äntligen dags för första matchen, och herregud vilket lyckopiller det blev i finvädret på den cementhårda konstgräsplanen. Redan trettio minuter innan samling började han värma upp hemma i trädgården genom att springa varv runt utemöblerna. Men det är ändå inte hans uppenbara glädje jag tar med mig mest i från matchen. Jag fastnade för några målvaktsingripanden.

Dessa småknattar har såklart inga fasta positioner när de spelar utan de varierar. Ibland är man back, ibland är man forward och ibland tar någon till och med på sig helt spontant att vara Pikachu. Ibland varieras det dock väl häftigt. I Bosses lag fick nämligen målvakten och en av utespelarna helt plötsligt för sig att under pågående spel byta position. Problemet när målvakten är inblandad är att tröja måste bytas och handskarna ska både av och på. Åttaåriga fotbollskillar ser noll problem med detta! Problem uppstod dock när motståndarna fick tag på bollen och gick till anfall. Detta hade ju såklart skett tidigare i matchen också, men nu hade målvakten tröjan uppdragen över ansiktet och såg såklart ingenting. Skottet trycktes av och självklart träffade det den stackars målvakten i det tröjbeklädda ansiktet och fortsatte upp i nättaket. Inga sura miner dock utan bara ett perfekt avbrott i spelet för att fortsätta byta kläder.

Några minuter senare är det nästa målvakt som hamnar i bryderier. Mitt under spel så ser han att skosnöret minsann har gått upp. Alla med barn vet hur vi i panik skriker på barnen om skosnöret är uppe när de springer. Man anar att killen i mål hinner minnas detta och tänka att ett löst skosnöre under fotbollsmatch måste ju vara förenat med livsfara. Rådigt löser han dock problemet genom att ropa på pappa, pappa är lika rådig han och skyndar till undsättning. Då pappa inte får vara på planen så sköts knytandet precis utanför stolpen och ni fattar ju vad som händer. Mycket riktigt går motståndarna till anfall och inser till sin förvåning att målvakten, jo, han hålls fast i skosnörena av sin pappa strax utanför stolpen. Superenkelt att rulla in bollen. Den förstående tränaren ropar såklart att “det gör inget”. Svaret är lika enkelt som briljant. “Nä, jag vet!”

Efter månader av fotbollsabstinens var detta bland det bästa som kunde hända tror jag. Jag har faktiskt ingen aning om hur det gick i matchen rent målmässigt. Jag är gladast att killen som började gå hem när domaren blåste av hann tillbaka. Han hade inte riktigt koll på att det spelades flera halvlekar. Älskade ungdomsidrott!