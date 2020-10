Henrik Strandfors: Om mitt filmintresse var svalt för 20 år sedan är det i dag nästintill noll

När jag planerade denna text i mitt huvud under morgonpromenaden så kändes det först som att det riskerade att bli en dödsruna. Det är ju absolut inte meningen då patienten i allra högsta grad lever, kanske är det istället en bit av mig som har dött? Överdrivet dramatiskt, absolut. Frågan är om detta någonsin har varit speciellt levande hos mig.

Det vi nu skall avhandla är mitt filmintresse, eller bristen på sådant. Det är som sagt ingen dödsruna som skall skrivas men visst är det ändå någonting som gått i graven när Hemmakväll nu slutar hyra ut filmer. Nostalgiker har i veckan fyllt mitt flöde i sociala medier med att de minns hur de hyrde moviebox och annat. Den nostalgiska delen av filmhyrandet tänker jag därför minimera av denna anledning samt att jag mest minns att jag stirrade tomt ut i luften medans de andra, filmintresserade, fick välja film.

Ska vi ändå lyfta fram någonting från förr så väljer jag att minnas när jag på måfå tog filmen Feed och höll på att förlora alla mina vänner på en och samma kväll. Därefter blev jag ansvarig för att blanda dippen samt för återlämnandet av filmerna.

Som ni förstått så var mitt filmintresse inte speciellt stort heller när videouthyrarna stod på topp. Ändå har jag varit med och hyrt väldigt mycket film, det var ju under en lång tid en stor del av hur man umgicks med vänner. Att jag och min sambo då bodde 100 meter ifrån dåvarande Videoteket ledde till att gänget ofta hamnade i vår soffa dessutom. På tidigt 00-tal såg vi fortfarande filmerna på VHS och på min sambos ärvda tv. Såklart en tjockt-tv med träpanel. När den skulle bytas ut så byttes den ut mot sin totala motsats, en modern projektor med enorm tillhörande filmduk. Hjälpte detta mitt filmintresse? Nä inte nämnvärt. Jag minns bara debaclet med Feed trots att vi måste ha hyrt hundra andra filmer.

Om mitt filmintresse var svalt för 20 år sedan är det i dag nästintill noll. Jag utmanade mig själv under promenaden i morse att försöka komma på en film som producerats det senaste året. Helt omöjligt! Efter lite fuskande har jag nu googlat mig fram till att den enda film jag minns att jag har sett som är producerad under 2020 är Catwalk. En superfin film om några av personerna i Glada Hudikteatern. Den satt jag och grät till så sent som denna vecka.

Jag vet att jag sett en del filmer de senaste åren såklart men helt ärligt kan jag inte minnas en enda just nu. Jag minns att jag såg A Star Is Born när den vara ganska ny, efter denna är det tomt fram till Catwalk. Det är ju sjukt, jag fattar det! Speciellt problematiskt blir det då jag har en fru som faktiskt älskar att se film. Men det är inte bara det som är problemet, att hon gillar film och jag inte gör det. Hon gillar dessutom, i min värld, sinnessjuka filmer! Zombies, monster, rymdgubbar och annat skit som inte finns i verkligheten, inte i min verklighet i alla fall. Nu har hon ju dock landat i insikten att hon hellre ser på film med likasinnade (sjuka) kompisar än med mig som mest himlar med ögonen eller smygkollar på mobilen när mannen som de första fem minuterna av filmen var fullt normal helt plötsligt vecklar ut en arm från ryggen eller vrider huvudet fjorton varv.

Nä, ska jag se en film får den gärna vara baserad på en verklig händelse. Minimikravet är att det i alla fall skall kunna ske i den verklighet som vi känner till! Sån är jag, kul va? För mig hade det varit värre om hemmakväll hade slutat sälja Anton Bergs marsipanägg på lösvikt. de har gjort större intryck på mig än de flesta filmer jag sett. Jag får väl fortsätta blanda ihop Al Pacino och Robert De Niro, om nu Al Pacino finns på riktigt? Spelade De Niro Pacino i Gudfadern?