Henrik Strandfors: Min fru kan mycket – men håller hon på att bli oduglig?

Min fru är omodern, några av min frus starkaste egenskaper hade lämpat sig bättre för hundra år sedan, är min fru på väg att bli värdelös?

Jag funderade ett tag på hur jag skulle inleda denna krönika för att det inte skulle låta som jag ogillar min fru skarpt. Sanningen är ju faktiskt precis tvärtom, jag lovar. Insåg dock ganska fort att det skulle bli svårt och tänker att jag får ta skiten när texten kommer i tryck i stället.

Innehållet i denna text kommer dock inte som någon överraskning för henne då det faktiskt är hon själv som kommit på det mesta av innehållet. I denna krönikas linda så gjorde vi även en gemensam undersökning i frågan, vi kom fram till att min fru inte är helt olik Paranthropus, en föregångare till dagens människa som var cirka 140 centimeter lång och specialanpassad för att äta grov fiberrik kost såsom nötter och växter. Tyvärr för gruppen fixade de inte förändringarna som krävdes för cirka 1,3 miljoner år sedan och fick lämna plats för mer utvecklade grupper.

Min fru är 156 centimeter och gillar fiberrik kost, kan hon vara en av Paranthropusarnas sista kämpar?

Min fru är fenomenal på att läsa kartor när vi kör bil. Hon ledde oss på ett exemplariskt vis igenom stora städer på Nya Zeeland. Hade jag inte haft kartläsare hade det aldrig gått då jag själv hade fullt upp med att hitta växelspaken, som då bilen var högerstyrd såklart satt på vänster sida förarstolen. Upprepade gånger slog jag högerhanden i dörren.

Men nu har utvecklingen kommit ikapp och gått förbi. GPS leder oss igenom bilturerna och jag nobbade min fru att köpa en vägatlas så sent som under förra sommarens semester. Läsa kartor under bilfärd är en egenskap som är på väg att bli värdelös.

Min fru är galet bra på att fickparkera, vilket i sin tur är orimligt med tanke på vad lite bil hon faktiskt kör. Det här är en egenskap som faktiskt är ganska nyttig fortfarande, men det finns tydliga tecken på att hon skall passa på att njuta av detta innan det är för sent. En kompis köpte nämligen en ny bil för några veckor sedan. Den bilen fickparkerar själv! Helt sjukt!

Fickparkeringsassistans heter det tydligen och är ganska läskigt om man har mitt kontrollbehov. Bilen mäter själv upp luckan och rattar snyggt in sig själv. Bra för alla utom min fru som inom några år förlorar även denna fördel.

Min fru är otäckt bra på att – med hjälp av fingertoppen – känna när vatten är 37 grader. Denna egenskap är tydligen bra till exempel när man bakar bröd. Att baka sitt eget bröd är ju såklart modernt, klimatsmart och ekonomiskt. Men det finns ju kanonbra termometrar nu för tiden. Kanske kan hon få beröm av någon under en rundvandring på Jamtli, men annars kommer ingen någonsin imponeras av denna egenskap. Det hade ju varit helt annorlunda om hon hade kunnat känna av feber med fingertopparna. Det hade ju underlättat enormt hemma och med tanke på hur illa barn verkar tycka om att ta tempen så hade hon ju dessutom kunnat resa runt hos vabbande föräldrar och samtidigt tjäna sig en hacka. Modern handpåläggning.

Sticka, framkalla foton i mörkrum eller räkna växel i huvudet är alla exempel på andra egenskaper hos min fru som åldrats illa. I dag tar ju till exempel varenda litet sommarcafé Swish. Att hon dessutom har den märkliga egenskapen att hon kan gå extremt fort men inte springa fort gör ju att man undrar hur framtiden ser ut. Skulle hon leva i hundra tusen år till skulle hon vara unik.