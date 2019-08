Henrik Strandfors: Jag älskar bröllop men det behövs en ändring i festupplägget

Examensmiddagar, skolavslutningar, barnkalas, kräftskivor, konfirmationer och alla andra slags festligheter, släng er i väggen, vik hädan, sitt ned i båten, huka er. Ni är chanslösa. Buga och nig för bröllop!

Japp, jag har varit på bröllop nyligen och är lite upprymd. Förra helgen gick det senaste av stapeln men genom åren har det nu blivit ganska många. Det är kärlekens fest nummer ett. Glada barn, stolta föräldrar, gråtande fastrar, överförfriskade kompisar och framförallt ett strålande brudpar. Alla i en enda lycklig röra. Lägg till detta fint utsmyckade festlokaler, god mat, god dryck och uppklädda människor. Strålande förutsättningar för en lyckad tillställning.

Jag tillhör dessutom den skaran som inte tycker att en middag kan dra ut för mycket på tiden. Så länge jag bara fått i mig förrätten så kan sedan sittningen få bli nästan hur lång som helst. Kanske är det på grund av det jag tänker återkomma till lite längre ned? Men framförallt är det för att jag gillar att konversera, jag gillar att höra brudens far kämpa mot klumpen i halsen, jag gillar att äta god mat, jag gillar att skåla, jag gillar att lyssna på någon som spelar och sjunger. Jag gillar till och med att lyssna på den extremt nervösa barndomsvännen som egentligen hellre skulle hoppa från en bro än att hålla ett tal, men som ändå gör det för att det äntligen finns ett naturligt tillfälle att få ur sig de där fina orden som vi ofta är för dåliga på att få ur oss. Alla tal är fina! Bra tal är fina för att de är just bra tal. Mellanbra tal är fina för att brudparet tycker att de är ett bra tal och dåliga tal är fina för att den som håller ett dåligt tal ofta är medveten om att det är just ett dåligt tal de håller men brinner så för att förmedla sin kärlek till brudparet. Kanske är dåliga tal de absolut finaste egentligen?

Men finns det då saker som är 100% bra? Ja kanske, men inte bröllop. Jag skall nu berätta ytterligare en anledning till varför jag gillar middagen så mycket. Det är för att efter middagen blir det dans, jag är ingen dansare. Ingen styrdansare men framförallt ingen fridansare. Fridansare kanske inte är ett ord men jag tror ni förstår vad jag menar. Det är när personer utan talang eller träning men med några öl innanför västen försöker föra sig som proffs.

Redan på den tiden jag gick på krogar som hade stora dansgolv hade jag ett komplicerat förhållande till just dansgolven. På dansgolven fanns kompisarna och en hel del tjejer man gärna hade socialiserat med...om de inte hade dansat. På den tiden hamnade jag ofta vid någon bardisk eller vid spelborden, två dyra ställen tyvärr. Visst har jag också varit på dansgolven ibland, jag har dock aldrig imponerat där och oftast borde jag nog helt ärligt ha gått hem vid de tillfällena jag beträtt dansgolvet. På bröllop flyttas borden bort efter middagen, musiken höjs och nu jäklar ska det dansas. Jag och mina gelikar, ja jag vet att vi är flera, får någonting stirrigt i blicken och börjar leta utvägar. Finns det en bar? Hur är vädret, kan man sitta ute? Finns det ett kök? Kan jag skylla på skorna?

Dagen efter det senaste bröllopet funderade jag på hur just dansen har skaffat sig en sådan särställning på alla festligheter? Vore det inte fantastisk om dansen sparkades ut från bröllop och krogar? Så fort middagen är slut och borden plockades bort för att folk fått spring i benen så plockades det fram tio darttavlor i stället. Alla vet att efter middagen, då skall det minsann kastas pil, för det har det gjorts på alla bröllop sedan urminnes tider. Det skall kastas pil, det skall drickas gott och det skall konverseras. Det vore ju någonting det!

Vill folk prompt bli svettiga eller få skoskav i finskorna så kan jag tänka mig att byta ut darten mot någon form av cirkelträning. Lite armhävningar och upphopp är ju nästan som dans va?