Henrik Strandfors: 2020 – ett skitår vi hoppas slippa fler av

Det är mitten av december. Jag sitter hemma en måndag vid lunchtid och inväntar ett provsvar som skall visa om jag är en av de miljontals människor som har smittats av någonting som heter covid-19. Detta virus har tydligen spridits världen över från en matmarknad i Kina. Situationen var ingenting jag hade räknat med för ett år sedan ungefär. Hade jag läst händelseutvecklingen i en filmsynopsis hade jag hyrt en annan film.

Är det kanske dags att sammanfatta detta 2020? Det som i folkmun allt oftare kallas för “skitåret”! Första stora påverkan detta hade på mig personligen vara att jag ihop med mina kollegor stod med väskorna packade för att ta med 25 elever till Krakow i fem dagar. Där skulle årets toleransprojekt avslutas med bland annat besök på Auschwitz och Birkenau. Fyra dagar före avfärd stängde Polen sina gränser och allt ställdes på ända. I stället för den resa vi hade framför oss fick vi några veckor senare dispens av kommunen att åka buss nummer fyra ut till Bynäset för att under några timmar göra det bästa av situationen ihop med vår elevgrupp. En superfin dag men det var ingen Polenresa. Besvikna men förstående ungdomar. Skitår!

Sommaren stod för dörren. Jag visualiserade mig en sommar där fotbolls-EM skulle bli den stora höjdpunkten. Juni och juli skulle innebära långa lediga dagar och mängder av bra fotboll. Min son är fotbollstokig och jag tänkte att nu när han är åtta år så kommer han kunna skapa sig mästerskapsminnen som faktiskt sitter kvar i vuxen ålder. Jag minns själv hur jag från Mallorca som nioåring både såg Roger Milla dansa vid hörnflaggan och vår tyska granne på hotellet dansa sig rakt igenom ett glasbord i baren när VM-guldet var klart. Fotbolls-EM flyttades som bekant ett helt år och jag tyckte synd om mig själv. Förutom fotbolls-EM flyttades även årets OS i Tokyo, alla stora fotbollsligor låg under några veckor helt nere och detta är bara några av tusentals exempel på hur idrotten påverkats. När de senare började rulla igång saker så var det utan publik. Nu hade det här förbannade viruset inte bara tagit mina mästerskap ifrån mig utan även min live-idrott. Helvete vad jag saknar kaffe i pappmugg och kexchoklad på Jämtkraft arena. Skitår! Sommarens tilltänkta utlandsresa ställdes in, höstens likaså. Restaurangbesök, hotellnätter, konferensresor, hemmafester och barnens idrottsaktiviteter. Allt har påverkats av det där förbannade viruset. Aldrig tidigare har jag promenerat så mycket ett år, aldrig tidigare har jag suttit så mycket framför tv:n. Mitt nyvunna intresse för börsen har fått ta orimligt många timmar i besittning. Någonting som förvisso varit motiverat då viruset i början av året slog hårt även mot detta ”nöje”. Jag har under 2020 lärt mig att jag behöver sociala aktiviteter för att trivas som allra bäst. Detta visste jag i och för sig redan men året har befäst kunskapen, Att hålla avstånd, hålla ut och håll ihop det mentalt samtidigt är inte riktigt kompatibelt med varandra i min värld. Skitår!

Men! Inte en enda kväll i år har jag gått och lagt mig hungrig. Inte en enda gång har jag varit orolig för någon i min absoluta närhets hälsa. Inte en enda gång har jag hukat för krypskyttar eller sprungit för livet för att undkomma naturkatastrofer. Inte en enda gång har jag tvingats stanna hemma från jobbet för att jobbet helt enkelt inte funnits kvar. Jag har heller inte upplevt våld i nära relationer eller undrat hur jag skall få ihop det ekonomiskt så mina barn inte skall behöva frysa. Ja, 2020 har för många varit ett jäkla skitår. För många har det varit det sämsta året någonsin. För allt för många blev 2020 det sista året någonsin. Nu hoppas vi på att en lyckad vaccinering skall bromsa pandemin. Men gör det inte det så är jag redo att ta ett skitår till 2021. Mitt 2020, skitåret, var nämligen bättre än på tok för många andras bästa år någonsin.