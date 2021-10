Henrik Marklund tvåmålsskytt för Östersunds IK i segern mot Kiruna IF

Östersunds IK vann mötet med Kiruna IF borta med 3-2 (0-1, 3-0, 0-1) på lördagen i HockeyEttan norra.

– Bra genomförd bortamatch som bli onödigt spännande. Stolt över spelarna insats ikväll, kommenterade Östersunds IK:s tränare Kjell-Åke Andersson.

Kiruna IF tog ledningen efter 15.18, genom Calle Kjällström assisterad av Simon Thyni. Östersunds IK gjorde dock tre raka mål och gick från underläge 1-0 till ledning med 1-3. Östersunds IK:s mål gjordes av Henrik Marklund, Felix Lidgren och Henrik Marklund. 12.43 in i tredje perioden slog Kiruna IF:s Jesper Landström till på pass av Rasmus Similä och Oliver Lindgren och reducerade åt Kiruna IF. Men mer än så orkade Kiruna IF inte med.

Både Kiruna IF och Östersunds IK har nu nio poäng, när Kiruna IF spelat fem matcher, och Östersunds IK fyra matcher.

Östersunds IK tar sig an Kalix i nästa match borta söndag 17 oktober 16.00.