Hemliga dokumenten visar: Så gick det till när ÖFK nekades elitlicens

Det var den formuleringen som fällde avgörandet och gjorde att elitlicensen drogs in. Det visar tidigare okända dokument som Sporten tagit del av.

På hemsidan Svensk fotboll finns en dokumentbank för föreningar, bland annat en förtryckt och väldigt kortfattad mall för uttalanden från styrelsen till licensnämnden.

I stort står det: ”Undertecknande styrelseledamöter bekräftar härmed att klubben inte saknar ekonomiska förutsättningar att driva verksamheten under hela nästkommande år.”

ÖFK:s föreningsstyrelse och Östersunds FK Elitfotboll AB har tidigare använt den mallen. Samtidigt står det i elitlicensens ekonomikriterier att ”om minsta tveksamhet finns angående föreningens möjligheter att driva verksamheten under hela nästkommande år ska styrelsen i intyget ange detta och de bedömda största ekonomiska riskerna och deras uppskattade belopp.”

ÖFK frångick därför den ordinarie mallen och skrev ett eget intyg 30 september 2019. Idrottsföreningen skrev kortfattat att föreningen kommer klara driften. Aktiebolaget valde en annan väg: Öppenhet. Styrelsen i bolaget valde att beskriva den svåra ekonomiska situationen för klubben:

”Klubben har varit i behov av ett tillskott på 10 miljoner kronor inom en snar framtid och 20 miljoner kronor totalt innan årsskiftet 2019/2020.”

Problemet är att klubben där och då i slutet av september bara fått ihop 4,6 miljoner kronor av de 20 miljoner som de anser behövs. Det är det som får licensnämnden att agera och kalla till ett möte.

I samband med det första uttalandet 30 september nämndes aldrig de 15 miljoner från det utländska bolag som nu visat sig handla om cypriotiska Puls8 Ltd.

På mötet 7 november finns det inte några fler inbetalningar att rapportera in till licensnämnden från ÖFK:s håll. Men det talas om en ny utländsk sponsor som ska komma in med 15 miljoner kronor.

”Bolaget har vidare åberopat ett möjligt likviditetstillskott på 15 MSEK genom ett ingånget sponsoravtal med ett utländskt bolag ingånget "för några veckor sedan”, varav 5 MSEK förföll till betalning 31 oktober.”

Licensnämnden konstaterar också att lån förfallit till Daniel Kindbergs dåvarande bolag Daki och att det riskerar bli en fällande dom i Cas gällande Saman Ghoddos.

Grunden för att få elitlicens är egentligen ganska tydlig. Det ska vara uppenbart orealistiskt att klubben inte klara driften för att elitlicensen ska dras in. Licensnämnden har då på sitt bord en kontrollbalansräkning från 31 augusti 2019 som visar att ÖFK har mindre än halva aktiekapitalet kvar. Och man har klubbens eget påstående att det krävs 20 miljoner för att klara sig. Det har bara kommit in en knapp fjärdedel av det beloppet.

”Vid en sammantagen bedömning konstaterar Licensnämnden utifrån ovan flera mycket osäkra faktorer att Bolagets bedömningar är uppenbart orealistiska och att det därför saknas ekonomiska förutsättningar att driva verksamhet under hela nästkommande år.”

ÖFK stod därmed utan elitlicens och fick i stället ställa in sig på att spela i superettan, i väntan på överklagandenämndens bedömning.

Dagen före julafton kom glädjebeskedet att ÖFK klarar sig kvar i allsvenskan. Då kunde klubben visa upp de 20 miljoner som krävdes och att besparingar var gjorda. De 20 miljonerna flöt in till klubben från bland annat reverslån, investeringar och aktieförsäljningar. Martin Holmgren, ordförande i överklagandenämnden, berättade också för Sporten under måndagen att avtalet med med de 15 miljonerna, som fortfarande inte kommit in på kontot, vägdes in i den samlade bedömningen för att ändra licensnämndens beslut.

– Jag kan inte säga att den posten betyder si och så mycket i relation till det övriga, men det är klart att det var en väsentlig faktor.

Överklagandenämndens beslut garanterar ÖFK en plats i allsvenskan men innebär, enligt Holmgren, samtidigt ingen garanti för att klubben i slutändan klarar ekonomin.

– Enligt regelverket ska det rätt mycket till innan man kan ta bort licensen för en förening. På det sättet tycker jag att vi har agerat på ett korrekt och genomtänkt sätt. Sedan innebär inte den hanteringen någon garanti för att Östersund i slutändan klarar ekonomin. Det är deras eget ansvar även om det i slutändan leder till sportsliga och tråkiga konsekvenser för andra.

Sporten söker ÖFK:s styrelse för en kommentar.