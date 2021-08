Hembygdsgårdar i länet vill locka fler unga till föreningarna: ”Något vi brottas med”

På Stuguns hembygdsgård förbereder Nils Persson, vice ordförande i Stugun hembygdsförening, inför onsdagsfikat.

Innan coronapandemin hade hembygdsgården flera arrangemang och serverade fika dagligen under sommaren. Pandemin satte stop för nästan all aktivitet fram till nu när hembygdsgården blygsamt öppnar upp med onsdagsfika och historiska byvandringar.

Eftersom Stuguns hembygdsgård är liten, föreningen har cirka 150 medlemmar, och inte några större driftkostnader så har man inte blivit allt för lidande.

– Allting under fjolåret fick vi ställa in, vi hade ingen verksamhet alls. Vi fick ju inte in några medel för att driva verksamheten, men samtidigt hade vi ju nästan inga utgifter, säger Nils Persson.

Pandemins konsekvenser har märkts tydligare vid exempelvis Ragunda hembygdsgård i Pålgård, som med sina cirka 300 medlemmar är den största hembygdsgården i Jämtlands län. Där brukar det vanligtvis bedrivas många olika evenemang som tunnbrödsbakning och släktforskning.

– Planeringen har inte varit som den brukar, det har varit svårt att få tag på folk, säger Eva Blomkvist som jobbar på Ragunda hembygdsgård under sommaren.

Hembygdsföreningarna och hembygdsgårdarna drivs ofta av volontärer och många brottas med att försöka få en yngre generation att engagera sig, men det finns också goda exempel på hur hembygdsföreningarna går till väga för att nå ut till en yngre generation.

– Vi försöker ju engagera och göra saker för barn. Vi har ett samarbete med skolan där vi väver in det som är viktigt idag också. Vi har ett mer ingående samarbete med en skolklass för att få barn att skriva och som vi kan ta med i krönikan, säger Nils Persson.

Krönikan, som Nils Persson åsyftar, är Stugukrönikan som utkommer varje år där årets händelser i bygden sammanfattas.

På Ragunda hembygdsgård är generationsmötena synbara. Där finns familjeaktiviteter som minigolf, lanthandel för barn, och under coronafria år även evenemang där man kan snickra käpphästar och fågelholkar.

Hembygdsgården i Ragunda har också flera unga sommarjobbare där de bland annat får jobba med servering.

– Det är nästan det bästa – att få jobba med yngre. Då känner man sig lite yngre själv, säger Eva Blomqvist och skrattar till.

André Demår, 17 år, är nöjd med sitt sommarjobb på Ragunda hembygdsgård.

– Jag tycker det är kul, jag har aldrig haft sommarjobb förut. Man får göra mycket, så det känns bra, säger André Demår.

Hembygdsgårdarnas framtid är inte solklar, men Nils Persson från Stuguns hembygdsgård är hoppfull.

– Jag hoppas på att den kan leva vidare som nu, och att vi får folk i bygden som håller hembygdsgården och hembygdsföreningen levande. Att det inte bara blir ett museum utan att det händer saker i hembygdsföreningen och på hembygdsgården, säger Nils Persson.