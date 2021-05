Hela världen kan kontaktas från Utanede: ”När man gör ett anrop härifrån blir folk som hökar”

I ett rum vid Holmstagården i Utanede sitter Roger Hellqvist och Lars-Åke Hansson, två glada radioamatörer, och grejar med radioutrustning. Här ska det snart gå att fjärrsända radio. Det är tanken med det nya grepp som nyligen gjorts på Utanede radioklubb.

Men vi backar bandet. Radiostationens intåg i Utanede startade i samband med att Thailändska paviljongen i Utanede byggdes i slutet av 1990-talet. En idé om att koppla en radiostation till attraktionen tog då fart.

– Det var några radioamatörer som tyckte att det skulle vara något här i anslutning till paviljongen. Vid Thailändska kungahuset fanns det radioamatörer, drottningen till exempel. Därför bildade man en radioklubb här som gick under signalen SI9AM, säger Lars-Åke Hansson.

Under fjolåret höll inte klubbens ekonomi, som en följd av coronapandemin. Stationen lades därför ned, tills Roger Hellqvist och kollegan Carl-August Rasch köpte utrustningen för att kunna driva stationen vidare.

– Amatörsignalen för radioklubben är numera SI8AM, som vi har begärt att få. Signalen är unik och när man gör ett anrop härifrån blir folk som hökar, eftersom vi har en sådan unik signal. Det är inte en "normalsignal" jämfört med andra stationer. Siam är det gamla ordet för Thailand, säger Lars-Åke.

Vid stationen har det gått att både hyra in sig för att sända radio på plats eller att koppla upp sig hemifrån via fjärrstyrning. Det är fjärrstyrningsutrustningen som Lars-Åke och Roger just nu ser över.

– Det går att sända både kortvåg och lågfrekvens, säger Lars-Åke som sysslat med amatörradio i många år.

För att sända amatörradio behöver du ha en licens, den får man genom att gå en kurs.

– Vi har kurser just nu i Sollefteå och är man intresserad är det bara att höra av sig till mig, säger Lars-Åke.

Utanede är den enda amatörradiostationen i Sverige som tar emot besök, nästan i alla fall. Efter diskussion framkommer att det nog finns en liten besöksstation i Morokulien också.

– Skillnaden mellan amatörradio och proffs är egentligen bara att de som är proffs gör det för att de får betalt. Amatörer gör det för att det är roligt, säger Lars-Åke.

Vad är det du tycker är roligt med amatörradio?

– Det är främst tekniken som jag gillar, säger Lars-Åke.

Roger Hellqvist är från Sollefteå och egen företagare sedan många år. Att köpa in sig i stationen och hålla den vid liv ser han som en satsning som på sikt ska kunna bära sig både ekonomiskt och öka turismen i kommunen.

Roger Hellqvist köpte alltså radioutrustningen för några månader sedan, tillsammans med affärskollegan Carl August Rasch. Tanken är att utveckla konceptet och koppla radion till turismen i kommunen.

– Vi vill att man ska kunna komma hit och ta med sig sin partner och passa på att göra annat som kommunen erbjuder. Vi har naturen här som erbjuder väldigt mycket. Vi vill koppla ihop oss med andra företagare i kommunen för att kunna ge olika paketlösningar på aktiviteter att göra här, säger Roger Hellqvist.

En invigning ska det också bli, men när beror förstås på coronaläget i landet.

– Vi hoppas kunna ha något till hösten, men det är svårt att säga. Så vi får se.

Just nu kan de inte heller lova att det går att boka in sig i stationen, det blir därför i början bara aktuellt med fjärrstyrning. Det innebär att du som amatörradiosändare kan sitta hemma på din kammare och koppla upp dig via Utanedes radiostation. Så småningom så ska det också gå att boka in sig för sändning och sitta inne på stationen för den som vill, det är coronaläget som avgör när det blir möjligt.

Fakta amatörradio:

Enligt Post- och telestyrelsen, PTS, definition menas med amatörradiotrafik – icke yrkes-mässig radiotrafik för övning, kommunikation och tekniska undersökningar, bedriven i personligt intresse och utan vinningssyfte.

Amatörradio är en hobby som utövas av ca 3 miljoner personer i hela världen. I Sverige finns drygt 11 000 radioamatörer, varav 5500 är medlemmar i Föreningen Sveriges Sändareamatörer, SSA. Ålder, yrke, kön, var du bor, spelar ingen roll, det är det gemensamma intresset för amatörradio som är drivkraften.

För att få sända amatörradio behövs ett amatörradiocertifikat.

Källa: Föreningen Sveriges sändareamatörer

