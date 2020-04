Hedda Bångman kvar i USA mitt i coronakrisen – berättar om tuffa säsongen: ”Ville inte avsluta säsongen på det här viset”

För snart tre år sedan valde Hedda Bångman att lämna Sverige för att satsa vidare på sin längdkarriär i Colorado, USA. Samtidigt kombinerar hon sin elitsatsning med studier. Sedan dess har hon varit kvar i landet bortsett från de gånger hon valt att resa hem för att tävla eller hälsa på familj och vänner i Östersund.

Trots att coronakrisen slagit hårt mot landet och flera studenter lämnat Boulder där hon studerar har hon själv valt att stanna kvar.

– De har drabbats hårt av corona här, varje stat är som sitt eget land. Colorado har drabbat hårt men det ser lite bättre ut nu. Folk är duktiga på att verkligen försöka distansera sig och tar åt sig av de råden som ges, säger Bångman,

För drygt en månad sedan stängde de ner skolan och sedan dess har hon fått plugga hemifrån. Studierna är en stor del till att hon valt att stanna kvar i landet och inte åka till Sverige.

– De har rekommenderat folk att åka hem, de ville få bort så många människor som möjligt eftersom att halva staden består av studenter. För mig kändes det bättre att vara kvar för jag tycker det är lättare med skolan och att vara i den här tidszonen, säger hon och fortsätter:

– Annars hade jag kanske fått göra en tenta mitt i natten och då kände jag att jag lika gärna kunde vara kvar här.

USA är ett av de länder som drabbats hårdast och där dödssiffran stiger. Det mesta har stängt men att röra sig ute i naturen finns det inga begränsningar, åtminstone inte där Bångman befinner sig.

– Man skulle kunna bli orolig och drabbas av panik men jag tror det är viktigt att alla ta sitt samhällsansvar. De har aldrig stängt in människor. Jag tror inte det är bra. Det kan leda till många andra problem som psykisk ohälsa. Jag tror det är rätt att ge människor möjligheten till att vara ute.

Bortsett från att hon inte kan gå till skolan påverkas inte hennes vardag speciellt mycket.

– Jag ser att folk är ute och cyklar, går i fjällen och motionerar. Det tror jag är jättebra för hälsan. Det är inte en sån stor förändring för mig. Det jag gör annars är att handla mat och träna. Det är lite drygt att gymmen är stänga men jag får vara lite kreativ, säger hon.

Samtidigt är klimatet i Colorado, USA något som hon just in inte klagar på men för bara någon dag sedan svepte en snöstorm in.

– De senaste veckorna har varit helt fantastiska. Det har varit 20 grader och strålande sol. Jag måste erkänna att när jag ser folk på Instagram och sociala medier som är ute på fjällturer så känner jag att jag kanske skulle åkt hem ändå. Samtidigt vet jag att det kommer en tid i maj och slutet av april som däremot inte är så rolig när det regnar och är typ fem grader.

Däremot har skidsäsongen inte blivit vad hon hade hoppats på. Innan säsongen ens hade börjat på allvar så bröt hon armen i november. Därefter drabbades hon av en fraktur i en tå och influensan.

– Jag gick väldigt skör in i säsongen. Jag fick träna på bra över jul men kände att min arm var svag och jag hade inte samma power. När jag började tävla hade jag inte känslan av att det var lätt. Varenda lopp upplevde jag att kroppen inte ville. Det var tungt att åka skidor och jag fick bara slita. När man aldrig får den där bra känslan eller av att det aldrig går lätt, det är så frustrerande, säger hon.

I samband med den tunga inledningen på säsongen tröt motivationen.

– När jag inte fick ut det så var jag lite omotiverad och kände: orkar jag lägga ner så mycket tid på det här när det det kännas så här? Orkar jag fortsätta och hålla på med det här?

Inför avslutningen på säsongen ändrade hon fokus när det var dags för skolmästerskapen som var en av de sista tävlingarna för vintern. Däremot hann hon bara att åka ett lopp innan det blev inställt på grund av corona. Inställt blev även resan till Kanada där flera tävlingar stod på schemat.

– När det blev ett sånt abrupt slut så kände herregud jag vill verkligen tillbaka. Jag vill inte avsluta karriären på det här sättet. Jag vill känna att jag gjort allt jag kunnat. Det blev inte ens ett avslut på den här säsongen. Jag älskar att träna och tycker det är så kul, säger hon.

Nu ser hon tillbaka på det hela med lite distans.

– Det är så mycket känslor när man är uppe i det. Jag tror det är bra att få en paus och bli mer rationell i sitt tänkande. Efter loppet är man så orationell. Känslorna styr tankarna. Det viktigaste är att jag gör det som jag mår bra av och det jag blir lycklig jag. Jag mår bra av utmaningar, jag måste ha det i mitt liv, säger hon.