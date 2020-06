Härnösandsbo löste mordmysteriet – man erkänner dubbelmordet i Linköping: ”Otroligt kraftfull metod”

Det var på morgonen den 19 oktober år 2004 som 8-årige Mohammed Ammouri och den 56-åriga språkläraren Anna-Lena Svensson mördades på Åsgatan i Linköping. Dubbelmordet är den största brottsutredningen i svensk historia näst efter Palmemordet. Trots stora insatser har gärningsmannen inte kunnat hittas – förrän nu.

Under våren har Peter Sjölund, släktforskare från Härnösands kommun som arbetar med DNA-släktforskning, jobbat intensivt med fallet. På tisdagsmorgonen kunde en misstänkt gärningsperson gripas i Linköping.

– Det här är första gången metoden används utanför Nordamerika för att hitta en gärningsperson, så svensk polis är verkligen på hugget. Än så länge är det inte tillåtet att använda metoden i bred front, säger Peter Sjölund.

Hur känns det att vara nyckeln till lösningen i Sveriges näst största brottsutredning ?

– Ja, just nu är det ganska nervöst. Det är en på miljonen att vi inte hittat rätt. Jag hoppas verkligen vi får bekräftat under dagen att DNA-matchningen stämmer, sa Peter Sjölund tidigt under tisdagen.

Senare under dagen erkände mannen mordet.

Många personer har under tisdagsmorgonen hört av sig till Peter Sjölund och tackat för hans insats.

– De säger att de var jätteoroliga efter morden, att de var tvungna att följa barnen till skolan i flera månader. Så det känns otroligt bra faktiskt, att kunna bidra till att lösa något som inte gått att lösa annars, säger han.

Vad tänker du om metodens framtid i svensk brottsutredning?

– Jag hoppas den kommer användas, för det är en otroligt kraftfull metod. Den är för bra för att inte användas. En DNA-kod består av fyra bokstäver och vi testar 700 000 markörer i den koden. Polisen testar bara 15 markörer.

För att använda släktforskarnas DNA-register som verktyg i jakten på brottslingar krävs dock ett etiskt avvägande gällande personlig integritet.

– Användarna har lämnat uppgifter för att släktforska, inte för att jaga mördare. Men i och med att bara de som aktivt kryssat för att de kan tänka sig vara synliga i registret är synliga, tycker jag inte att det är ett problem, säger Peter Sjölund.

Hur svårt har arbetet för att hitta den misstänkte gärningspersonen varit?

– Det har varit riktigt knöligt, faktiskt. Polisen har bara tillgång till en databas, vilket ger betydligt färre matchningar än när man letar efter okända fäder och har tillgång till alla databaser. Det gick ändå över förväntan. Men det krävdes att vi gick tillbaka till 1700-talet och framåt igen.

Det finns flera ouppklarade mord i Västernorrland, till exempel Brattåsmordet, tror du den här metoden kan vara användbar där?

– Jag vet inte. De säger att det i Sverige ligger över 600 ouppklarade fall med dödligt våld på väntelistan. Men jag vet inte hur det är med tillgång på DNA kopplat till Brattåsmordet eller till mordet på Malin i Husum.

Kan du tänka dig att jobba med fler brottsutredningar i framtiden?

– Ja, det känner jag faktiskt skulle vara klart meningsfullt. Det finns ett antal kollegor som är duktiga, så vi skulle kunna bli ett team som hjälper polisen.