Härjedaling upptaxeras efter fastighetsförsäljning – höjer underlaget för inkomstskatt med drygt 2,5 miljoner kronor

Det var under 2017/2018 som fastighetsaffärerna utspelade sig. Mannen köpte fastigheter under senare delen av 2017 för en dryg miljon sammanlagt. Då var detta endast tomter. Under sommaren 2018 sålde mannen en av fastigheterna för närmare fyra miljoner kronor, då var denna bebyggd. När försäljningen redovisades uppstod enligt mannen en förlust på drygt 300 000 kronor.

Skatteverket ville då ha specifikationer på avdragen som gjorts och kopior på underlag önskades kring avtal, fakturor och kvitton med mera. Mannen gjorde då om deklarationen av försäljningen och redovisade lägre kostnader vilket gav en vinst på försäljningen med närmare 900 000 kronor, en orsak till detta är att vissa kostnader var för båda fastigheterna som köpts. Denne påpekade även att fastigheten använts för eget eller närståendes boende under hela innehavstiden.

Mannen har begärt avdrag för kostnader gällande fakturor i huvudsak till två företag. Det ena är en enskild firma till en annan man, det andra företaget är ett aktiebolag där den upptaxerade själv satt med i styrelsen vid den aktuella tidpunkten och anges fortfarande vara ägare enligt Skatteverkets register. Aktiebolaget är även det under utredning och har redovisat större kostnader än intäkter, redovisat 0 kronor i arbetsgivardeklarationer och har inte lämnat några inkomstdeklarationer eller årsredovisningar. Företaget har ombetts att styrka sina fakturor och då visade det sig att två av dessa var identiska med de fakturor mannen yrkade avdrag för i sin fastighetsförsäljning.

Vidare konstaterar Skatteverket att de underlag som mannen lämnat ej bevisar att det handlar om betalning av fakturor. ” Ett underlag om 769 925 kronor har du antecknat som ett lån från dig vilket gör att vi bedömer att det inte är en fråga om betalning. På ett av underlagen har du fört över 1 770 824 kronor till Aktiebolaget. Som vi i vårt förslag till beslut konstaterat så kan betalningar till ditt eget aktiebolag också gjorts i andra syften. Dessutom överstiger beloppet på betalningen de sammanlagda belopp som fakturorna från bolaget anger. Beloppet överstiger också vad bolaget redovisat som sammanlagd omsättning för samtliga år”

Den upptaxerade mannen åberopar att han själv blivit bedragen av en delägare i aktiebolaget. Detta tar inte Skatteverket någon hänsyn till utan ser detta som en tvist mellan de båda inblandade.

TH erfar att fastighetsaffärerna hänger ihop med den ekobrottshärva där flera personer med kopplingar till Härjedalen är misstänkta för ekonomisk brottslighet. Den misstänkta huvudpersonen, en man i 40-årsåldern, har inte kunnat höras av polis då han hållit sig undan myndigheterna och troligen befinner sig i ett annat land. Enligt Mikael Bäckström, åklagare på ekobrottsmyndigheten, kan det komma ett åtal före jul.

I taxeringen av fastighetsförsäljningen har Skatteverket godtagit några fakturor till andra företag än de två som rörde de flesta avdragen, den enskilda firman samt aktiebolaget där mannen själv är delägare. Skatteverket ser det dock som troligt att byggandet av ett hus medfört vissa kostnader även om dessa inte kan styrkas med underlag, därför medges ett skäligt avdrag på 700 000 kronor från fastighetsförsäljningen.

Klassificeringen av fastigheten sätter Skatteverket som näringsfastighet trots att mannen hävdar att det varit en privatbostadsfastighet. Skatteverket konstaterar att fastigheten vid köpet i slutet av 2017 bestod av en obebyggd tomt. När den säljs sommaren 2018 finns ett färdigbyggt hus så det bör inte ha funnits möjlighet att bo i detta under byggnadstiden. Skatteverket anser att det utifrån omständigheterna vid köpet och försäljningen tydligt framgår att den är anskaffad och bebyggd i investeringssyfte och inte i syfte att användas som privatbostad.

Enligt skatteverkets beslut kommer de att sätta kapitalvinsten till drygt 2,2 miljoner kronor och vid försäljning av näringsfastighet är denna skattepliktig till 90 procent.