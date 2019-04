Spionbeskyllda Jane Horney vistades i Härjedalen - brorsdotter söker minnen från krigstiden: "Vill veta så mycket som möjligt om henne"

Jane Horney, arbetade för svensk underrättelsetjäns men blev anklagad för att vara tysk spion, hon rentvåddes men likviderades ändå av allt att döma av dansk motståndsrörelse 1945. Danska myndigheter erkände mordet på Jane Horney.

– Jag vill veta så mycket som möjligt om henne. Härjedalsfjällen låg henne varmt om hjärtat och det kan jag förstå när jag kommer upp hit, säger Eva Seilitz när hon anländer till Lofsdalen.

– Här ska Jane ha bott i någon stuga som hon roddes ut till. Jag vet inte exakt var men det hoppas jag på att kunna ta reda på. Jane var här uppe ensam men även tillsammans med den danske motståndsmannen Jörgen Winkler, berättar Eva Seilitz.

Jane Horney och hennes liv är delvis höljt av mystik och det är inte svårt att förstå att Eva Seilitz är intresserad. Nästa år ska en ny utställning komma där Jane är en av tre kvinnors liv under andra världskriget porträtteras.

– Under 2020 kommer det även ut en bok om henne. Där framkommer nya uppgifter kring varför hon dödades. Jag kan inte avslöja något nu eftersom författarna gett mig ett förtroende, säger Eva Seilitz.

– Sen kommer en kvinna som heter Eva Wundermann att göra en dokumentär om Jane, där kommer jag att medverka och det är möjligt att uppgifter jag hittar här uppe kan komma att användas.

– Efter kriget ägnade min far minst tio år på att utreda vad som hände hans syster och varför, berättar Eva Seilitz som hoppas på att få veta lite mer om hur Jane hade det under sin tid i Härjedalen under det sista året hon var vid liv.