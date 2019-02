Notan för hyrpersonal landade på 18 miljoner – kostnaden stoppade planerade aktiviteter

– Generellt är hyrpersonal minst dubbelt så dyr som egen personal. Enligt egen beräkning av socialförvaltningen uppgår kostnadsfördyringen jämfört med egen personal till omkring 11 miljoner kronor under 2018. Exempelvis kostar en socialsekreterare 127 000 kronor per månad att hyra in jämfört med drygt 51 000 kronor för anställd personal, konstaterar revisorerna i sin granskning av kommunens organisation och rutiner för kompetensförsörjning.

Därför uppmanas kommunen att noga följa kostnadsutvecklingen för hyrpersonal och sträva efter permanenta personallösningar.

Förutom att en satsning på att klara kompetensförsörjningen ska minska kostnaderna, ska det arbetet även säkerställa att kompetent personal finns att tillgå i den egna organisationen.

Revisorerna konstaterar att personalavdelningen, eller HR-avdelningen som den numera heter, haft en tuff period under de två senaste åren eftersom flera medarbetare slutat.

– Det har bidragit till att planerade aktiviteter inte kunnat genomföras som planerat. Även pågående omorganisation med VA-bolag och gemensam nämnd med Berg har bidragit till att bland annat arbetet med kompetensförsörjning nedprioriterats, skriver revisorerna i sin rapport.

När det gäller kommunens policy för ledarskap och medarbetarskap, som antogs 2009, anser revisorerna att det saknas rutiner för att följa upp den policyns efterlevnad och betonar samtidigt kommunstyrelsens övergripande ansvar för personalfrågorna.

– Vi saknar kompetensförsörjningsplaner för kommunen. Ett sådant arbete har dock inletts, vilket är ett absolut måste, påpekar revisorerna.