Hårdrocksgala online ska hjälpa musikbranschen – medverkande trummisen Björn Höglund: ”En hel näring är död”

Candlemass, Thundermother, Scarlet och Easy Action. Där har ni banduppställningen till välgörenhetsgalan Nox Rocks, som direktsänds på Facebook via strömningsplattformen Solidtango, på lördag. Förutom konserter utlovas intervjuer, videovisningar och andra happenings från studion Nox Studios i Järfälla där kvällen äger rum. Programledare är Anders Tengner and Jovan Radomir.

– Det blir en fyra timmars fullmatad livesändning, som ett klassiskt, gammalt Head bangers ball på MTV. Alla kommer att bjuda till, säger Björn Höglund.

– Vi hoppas få in pengar samtidigt som vi också vill hålla intresset för det vi håller på med vid liv. Kvällen är ett samarbete mellan musiker, tekniker, produktionsbolag och studios.

Intresset från hårdrockspublikens sida är stort, även utanför landets gränser, enligt Björn Höglund.

– Kvällen har marknadsförts internationellt. Candlemass är ju ett världsband med en enorm publik och även Easy Action har stor publik, till exempel i Japan.

Galan anordnas till förmån för de artister, tekniker och scenarbetare som deltar. Björn Höglund, som även ingår i folkrockbandet Hoven Droven och partybandet Marmeladorkestern, har precis som de flesta i branschen det tufft just nu.

– I mitten på mars förlorade jag 25 bokade spelningar över en natt plus att all planering inför sommaren försvann och det är fortfarande ingenting planerat framöver. En hel näring är död just nu.

