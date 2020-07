Här borrar forskare sig 2000 meter ner i marken utanför Mörsil: "Stort internationellt intresse"

Genom det internationella forskningsprojektet "fjällkedjebildning i Skandinaviska Kaledoniderna, COSC" undersöker forskare genom vetenskaplig borrning två platser i Jämtland. Den ena platsen är vid Fröå gruva och den andra vid sjön Liten, söder om Mörsil. Målet är bland annat att förstå hur bergskedjor skapats och förändrats. Fokus i projektet är bergskedjan Himalaya.

– Vi vill studera processen då kontinenterna krockade och bättre förstå hur mycket berget under överskjutningen deformerades, säger Christopher Juhlin, professor på Uppsala Universitet som ansvarar för projektet.

Eftersom berggrunden är mer lättåtkomlig här så genomförs studierna i Jämtland. Det görs också eftersom det finns likheter mellan Himalaya och den bergskedja, Kaledoniderna, som finns under oss. För 400 miljoner år sedan var Kaledoniderna ungefär lika stora som Himalaya är i dag och det är alltså lättare att studera berggrunden i Jämtland utifrån den nötning som skett här.

– Mycket berg har eroderats bort, säger han.

Ofta sker borrning för att till exempel utvinna mineraler, men detta projekt handlar om ett vetenskapligt forskningsarbete kring bergskedjors bildande, samt om att studera värme- och grundvattenflöden, samt mikroorganismer.

– Det är inte vanligt att man borrar till de här djupen av vetenskapliga skäl. Ofta är det för att man borrar efter olja, gas eller mineralprospektering, konstaterar Christopher.

Den andra borrningen, COSC-2, pågår sedan mitten av april och fram till hösten i närheten av Mörsil. Måldjupet är 2000 till 2500 meter. Vid 2000 meters djup borrade man genom bergarten porfyr.

– Vi får upp ungefär 30 meter kärna per dag på det här djupet, säger Jan-Erik Rosberg universitetslektor i teknisk geologi vid Lunds Universitet som ansvarar för det tekniska arbetet.

Borrningen sker dygnet runt och i skrivande stund har de nått till dryga två kilometers djup. Därifrån hämtas borrkärna kontinuerligt upp.

– I dag fick vi upp borrkärna från 2013 meters djup, berättar Henning Lorenz projektkoordinator på institutionen för geovetenskaper, från Uppsala universitet som ansvarar för det vetenskapliga arbetet på plats.

Då borrkärnan hämtats upp sorteras den i lådor. Lådorna skickas senare vidare till kärnarkiv för kontinental vetenskaplig borrning i Berlin – en plats som är centralt belägen i Europa, för projektet som har det internationella vetenskapliga borrprogrammet, ICDP som huvudfinansiär. Medfinansiering kommer även från Vetenskapsrådet, samt från den tyska forskningsfonden, DFG, och Polskt nationellt vetenskapscentrum, NCN i Polen.

– I varje låda kan vi stoppa fem meter borrkärna. Snart har vi 500 lådor, säger Henning.

Vissa beskrivande data hämtas också in på plats. I en byggnad sker fotodokumentation av materialet i lådorna, samt fotografering av borrkärnor via 3D-teknik och utseendet förs in i ett datasystem, där strukturen på borrkärnan bland annat kan analyseras.

– Fysikaliska egenskaper som densitet, naturlig gammastrålning och magnetiska egenskaper registreras också, förklarar Henning.

Forskarna delar sedan materialet digitalt mellan varandra.

– Det är en fördel när vissa internationella forskare inte kan komma hit, menar Jan-Erik Rosberg som beskriver att coronapandemin har påverkat närvaron på projektplatsen.

Analysen utifrån borrningarna kommer att ske i flera länder. Slutpublikationen kan tänkas bli klar om ungefär sju år.

– Det är ett omfattande projekt gällande vetenskapliga resultat och det internationella intresset är stort, konstaterar Christopher Juhlin på Uppsala Universitet.