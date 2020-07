Här är klubben vars största drivkraft är att ta sig vatten över huvudet: ”Vi har fantastiskt roligt”

Jämtdykarna, som har sin utgångspunkt på Frösön, är numera Jämtlands enda sportdykarklubb, berättar ordföranden Niklas Eliasson för LT.

– När det var som mest fanns det åtta klubbar i länet, men en efter en har försvunnit så nu är det vara vi kvar.

När Niklas berättar om klubben, både från svunna tider och ambitionerna för framtiden, känns risken att Jämtdykarna ska försvinna obefintlig. Klubbens aktiviteter, med kurser, träningskvällar och läger är imponerande stort och på första frågan om varför man ska ägna sig åt dykning, kommer svaret direkt:

– Ja, vi är ett gäng som gillar att ta oss vatten över huvudet, men i kontrollerad form. Den första stora upplevelsen brukar vara när en nybörjare känner att det fungerar att andas under vatten. Utrustningen fungerar och man ser att ögonen blir stora som tefat och att de på en gång rör sig mycket säkrare.

En annan härlig känsla är när man är helt ”avvägd”, alltså när man ligger rätt och bara flyter.

– Det är då vi kan prata dykning. Det känns som att man svävar och känslan är helt sagolik. Det är jag, utrustningen och de växter och djur man kan se.

Klubben bildades 1968 av två dykentusiaster, Lars Jahrulf och Björn Staverfeldt. De studerade båda i Uppsala och gick där en grundutbildning i sportdykning. När de återvände till Jämtland beslöt de sig för att bilda klubben Jämtdykarna, med Lars som dess första ordförande. I dag är det Niklas som är ordförande.

– Jag tog över 2007 och känner just nu att vi har en fin verksamhet. Inga vakanser i styrelsen och många engagerade medlemmar i övrigt som jobbar för klubben.

Niklas återkommer ofta till att det viktigaste syftet med klubben är att ha roligt.

– Vi har fantastiskt roligt både på träningskvällar och framförallt när vi åker på läger. Vi åker till Norge tre gånger per år och förutom att vi dyker i fantastiska vatten så umgås vi på ett enkelt och mycket trevligt sätt.

Förutom läger i Norge och på hemmaplan, så brukar klubben också, vartannat eller vart tredje år åka på ett dykläger till varmare vatten. I augusti är det planerat ett läger på Malta.

– Nu vet vi ännu inte om vi kommer iväg på grund coronapandemin.

Klubben har en omfattande utbildningsverksamhet, där nybörjarutbildningen är grunden och är en skoltermin lång.

– Vi börjar alltid med en teoretisk genomgång och fortsätter i Östbergsbadets bassäng. Sedan tränar vi varje vecka successivt olika moment, som att andas under vatten, tömma cyklopen, avvägning, kullerbyttor och en del annat och allt syftar till att deltagarna ska känna trygghet i vattnet.

När det sedan är möjligt, oftast i slutet av maj fortsätter utbildningen i Storsjön med att de får göra samma sak som de tränat i bassäng, men i öppet vatten.

– Det är alltid en utmaning att komma ut på öppet vatten och inte minst första gångerna i maj om det varit en sen islossning. Då är det friskt.

I Jämtland använder dykarna alltid torrdräkt när de dyker, men vissa moment kan ändå vara friska.

Efter nybörjarkursen finns det flera olika kurser, som gör att deltagarna kan få göra djupare dykningar och dyka under is och just isdykning tycker Niklas är mycket speciellt.

– Många tror att det är mörkt under is, men det är förhållandevis ljust. Dessutom uppstår ett fenomen när man andas ut luft, luften lägger sig under isen och bildar en spegel. Man ser sig själv i vattnet.

För de som efter de olika utbildningsstegen vill fortsätta att utbilda sig och även andra, så finns det särskilda instruktörsutbildningar.

Niklas engagemang för dykning visar sig också i hans yrkesval. Han började dyka, som tonåring, 1982 i Jämtdykarna och gjorde också sin militärtjänst i Vaxholm som dykare.

– Jag är väl lite vattenskadad, säger han skrattande.

Efter militärtjänsten blev Niklas kvar hos Försvaret.

– Först arbetade jag som instruktör för nya soldater, men fick så småningom nya arbetsuppgifter med underhåll av u-båtsskydd. Det gällde minor, slingor, hydrofoner och det ingick dykning.

I den nya tjänsten ingick också att bland annat köra miniubåt, alltså en ubåt för en person och där fick Niklas uppleva många spännande saker.

– Jag var med och bärgade två stycken JAS-Gripen och en DC3. DC3:an var det omtalade planet som blev nedskjutet av ryssarna på 50-talet. Jag kände lite av historiens vingslag. Ett av JAS-Gripen planen bärgades i Vänern och var i småbitar. Det tog ett och ett halvt år att bärga allt.

Att dykning, trots alla säkerhetsåtgärder som alltid finns med, ändå är förenat med vissa risker, visar en händelse när Niklas var dykningsledare vid utgrävningen av regalskeppet Kronan på Öland.

– En vältränad kvinna, utbildad inom Försvaret, fick problem under ett dyk. Vi hade gjort allt enligt regelboken och hon var rutinerad dykare. Hon flögs till Karlskrona och behandlades i tryckkammare och kom ut helt återställd. Det konstaterades senare att hon hade ett mikroskopiskt hål i en av hjärtkamrarna och blodet syresattes inte som det skulle. Det är en åkomma som många svenskar har utan att veta om det, men är man på djupt vatten kan det tillstöta komplikationer.

Sedan 2006 arbetar Niklas i Norge inom oljeindustrin och under sina ledigheter i Östersund tar han ofta dykuppdrag åt ett lokalt företag.

– Det kan gälla allt från uppdrag åt kraftverken eller förankra kablar på Storsjöns botten.

När Niklas blickar några år framåt så har han en mycket tydlig bild över hur klubben ska utvecklas.

– Vi har en ambition om att vara en klubb för alla. I dag har vi praktiska problem med att kunna erbjuda rörelsehindrade att dyka. Vi behöver en bassäng med en handicapramp och dessutom djupare vatten så träningen inomhus blir bättre. Men jag jobbar med frågan och hoppas att vi hittar en lösning. Dessutom vill jag att vi får flera damer som dyker och givetvis några personer som kan arbeta med ungdomar mera regelbundet.