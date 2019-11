Här är Jämtlands luciakandidater 2019: "Kommer att bli sjukt roligt"

Det är föreningen Jämtlands lucia, under ledning av Anna Sörensson och Angela Murén, som varje år väljer ut sju stycken kandidater.

Under lördagen hölls årets slutliga uttagning i Rådhuset. En jury kallade in kandidaterna som fick presentera sig och sjunga julsånger, innan valet gjordes. Varje kandidat kommer så småningom att representerar en välgörenhetsorganisation som de samlar in pengar till. Det är huvudsyftet med Jämtlands lucia, som har funnits i över 70 år.

– Det var min syster som anmälde mig och jag hade ingen aning om hur det gick till. Jag trodde aldrig att jag skulle komma med, så det känns sjukt kul, säger Emma Engman från Östersund.

Uttagningen präglades förstås av en hel del nervositet.

– Jag har varit sjuk under veckan så jag var lite orolig för hur det skulle gå att sjunga, säger Andrea von Walden.

Hur förbereder man sig för uttagningen?

- Jag har spelat julmusik i bilen för att komma in i stämningen, säger Olivia Fransson.

– Ja, man får liksom gå igenom jullåtarna och se vad som finns, säger Emma Engman.

Nu väntar en intensiv period för kandidaterna med många uppträdanden i december.

– Det kommer att bli jätteroligt. Det är många som känner varandra lite smått sedan innan så det ska bli kul att umgås, säger Oliva Fransson.