Här är årets samlade matchbetyg för ÖFK – han var bäst 2020

En lång och märklig säsong har nått sitt slut. I mitten av juni inleddes allsvenskan och den andra advent avgjordes omgång 30. Sporten har sammanställt samtliga spelarbetyg under säsongen.

Kriterierna i betygsättningen var följande:

Betygsskala: 6: Utmärkt, 5: Mycket bra, 4: Bra, 3: Godkänd, 2: Inte godkänd, 1: Dålig, –: Spelade för lite för bedömning, Sp ej: Spelade ej.

Spelarna måste ha betygsatts i minst tre matcher för att få ett snittbetyg under säsongen.

Målvakter:

Aly Keita

Antal betygsatta matcher: 29.

Snittbetyg: 3,55.

Kommentar: Bäst. Så enkelt är det. Han är den som hjälper ÖFK att vinna mest poäng. Har återigen varit matchvinnare vid upprepade tillfällen. Han inger dessutom ett lugn på planen. Med årets bortfall av publik, hörs hans dirigerande av laget mer än någonsin. Borde också få ett större nationellt erkännande än vad han hittills fått för årets insats. Given som försteslips även 2021.

Andrew Mills

Antal betygsatta matcher: 1.

Snittbetyg: –.

Kommentar: Det mesta talar för att det utgående kontraktet förlängs. Andrew Mills är en bra målvakt men en bättre lagkamrat. Omtyckt av alla och otroligt viktig för sammanhållningen. Fick dessutom hoppa in mellan stolparna när Aly Keita hade covid-19 och Sixten Mohlin var sjuk. Hans facit: lika många segrar som matcher spelade i allsvenskan. Gjorde en grym insats i den enda matchen mot Sirius.

Sixten Mohlin

Antal betygsatta matcher: 0.

Snittbetyg: –.

Kommentar: Sixten Mohlin gjorde sju allsvenska matcher under 2019 och kom in till 2020 med siktet inställt på fler matcher än så. Så blev det inte. Inte en minut i år och då blir det förstås omöjligt att betygsätta honom. Behöver speltid och kan vara på väg att se sig om efter ny klubbadress.

Försvarare:

Ronald Mukiibi

Antal betygsatta matcher: 13.

Snittbetyg: 2,85.

Mål: 0. Assist: 1.

Kommentar: Hans stora skadeproblem fortsätter. Har inte varit tillräckligt hel för att göra en längre radda matcher. Är stabil när han väl spelar, men formen hinner sällan komma upp i bra nivå innan skadorna sätter stopp igen. ÖFK får hoppas mycket på att hans hälsa är bättre kommande säsong.

Sam Mensiro

Antal betygsatta matcher: 14.

Snittbetyg: 2,79.

Mål: 0. Assist: 0.

Kommentar: Skrev på ett nytt treårskontrakt och har precis som tidigare år, haft sparsamt med speltid. Är en ledare och viktig figur i omklädningsrummet. På planen har inte varit tillräckligt bra för att vara given i startelvan.

Eirik Haugan

Antal betygsatta matcher: 25.

Snittbetyg: 3,24.

Mål: 0. Assist: 0.

Kommentar: Var årets positiva överraskning ifjol. Men årets säsong har varit upp och ned för Eirik Haugan. Han har spelat näst intill alla matcher under säsongen och fått stort förtroende. Men insatserna har varierat. Hans fina fötter har inte riktigt kommit till sin rätt. Men en stabil säsong och han blir en viktig kugge även 2021.

Noah Sonko Sundberg

Antal betygsatta matcher: 25.

Snittbetyg: 3,52.

Mål: 2. Assist: 0.

Kommentar: En av lagets bästa spelare över säsongen. Har tagit stora kliv i det offensiva spelet under året. Han har gjort två mål och legat bakom många stora chanser för ett lag som skapat minst i hela allsvenskan. Har vuxit ut till en ledare i laget.

Thomas Isherwood

Antal betygsatta matcher: 25.

Snittbetyg: 3,48.

Mål: 2. Assist: 0.

Kommentar: Kanske den spelare som tagit störst kliv under 2020. En karaktär på och utanför planen med en vinnarskalle som imponerar. Har fått stort förtroende och passat perfekt i Amir Azrafshans lite mer cyniska fotboll. Har varit en given startspelare i U21-landslaget, men missade den sista samlingen på grund av skada. Då föll också Sverige på målsnöret i EM-kvalet. Har bud från utländska klubbar och kan ryka i vinterfönstret.

Kalpi Ouattara

Antal betygsatta matcher: 26.

Snittbetyg: 3,04.

Mål: 0. Assist: 1.

Kommentar: Förmodligen den spelare som gynnades mest av den senarelagda säsongen. Han kom sent till laget efter strul med arbetstillståndet. Säsongen har varit ojämn men han har befäst sin plats som startande vänsterback i ÖFK. Dessutom fått chansen i Elfenbenskustens stjärnspäckade landslag. En spelare för framtiden, endast 21 år gammal.

Marco Weymans

Antal betygsatta matcher: 7.

Snittbetyg: 2,86.

Mål: 0. Assist: 1.

Kommentar: Har inte haft den utvecklingen som såg ut att komma under vintern och cupspelet, innan coronapandemin slog till. Varit förpassad till läktaren eller bänkplats i stort sett under hela säsongen. Har fortsatta problem i försvarsspelet där han ofta hamnar på mellanhand.

Mittfältare:

Isak Ssewankambo

Antal betygsatta matcher: 28.

Snittbetyg: 3,07.

Mål: 1. Assist: 2.

Kommentar: Ett rivjärn som är oöm och mycket jobbig att möta för motståndarnas mittfält. Given i startelvan under hela säsongen, oavsett om tränaren heter Azrafshan eller Burchnall. Har slitit som ett djur under säsongen, vilket märktes under säsongens sista omgångar. Då fanns ingen bensin kvar i tanken. Vinteruppehållet kommer lägligt för Ssewankambo.

Ludvig Fritzson

Antal betygsatta matcher: 23.

Snittbetyg: 2,83.

Mål: 3. Assist: 1.

Kommentar: Sista året på kontraktet och Ludvig Fritzson gör sin överlägset bästa säsong. Flest mål och flest matcher på en säsong i allsvenskan för mittfältaren. Avspeglar sig inte direkt i totalbetyget, men det säger mer om ojämnheten i lagets insatser. ”Ludde” har tagit stort defensivt ansvar och efter Rewan Amins otursamma skada har hans roll växt ytterligare.

Rewan Amin

Antal betygsatta matcher: 15.

Snittbetyg: 3,4.

Mål: 1. Assist: 1.

Kommentar: Säsongen avslutades i förtid när han skadade korsbandet i bortamatchen mot Elfsborg i augusti. Var en stabil pjäs under säsongsinledningen och hade fått stort förtroende av Amir Azrafshan under hösten om han var skadefri. Hans passningsspel har saknats under säsongsavslutningen.

Charlie Colkett

Antal betygsatta matcher: 21.

Snittbetyg: 2,62.

Mål: 0. Assist: 1.

Kommentar: Den vänsterfotade mittfältaren har inte levererat under säsongen och misslyckats ta det där klivet som alla väntar på. Fått spela många matcher men inte lyckats agera tillräckligt resolut i försvarsspelet eller kreativt nog i närheten av offensivt straffområde. Blek säsong.

Nikolaos Dosis

Antal betygsatta matcher: 7.

Snittbetyg: 2,29.

Mål: 0. Assist: 0.

Kommentar: Värvades under sommaren från Amir Azrafshans förra klubb FC Djursholm. Har sett spännande ut på slutet med sitt vårdade passningsspel. Mest speltid har det dock blivit när ÖFK gått som sämst, vilket dragit ner betyget. 19-åringen är en spelare för framtiden.

Alex Purver

Snittbetyg: –.

Mål: 0. Assist: 0.

Kommentar: Uppskattad i truppen. Men där tar det stopp. Bara hoppat in vid fyra tillfällen och då ofta sent i matcherna. Det är svårt att få en bild av honom. Osynlig.

Felix Hörberg

Antal betygsatta matcher: 28.

Snittbetyg: 2,89.

Mål: 2. Assist: 3.

Kommentar: En spelare som varit väldigt ojämn, både under säsongen och i matcher. Kan blixtra till rejält och göra ett fint mål eller springa till sig ett friläge. Men det händer alldeles för sällan. Spelat massor och fått många chanser men ibland hamnat för långt ner i planen som högerback. Med rätt förutsättningar är känslan att han kan explodera nästa säsong.

Henrik Bellman

Antal betygsatta matcher: 12.

Snittbetyg: 2,92.

Mål: 1. Assist: 1.

Kommentar: Sirius-matchen är den första som kommer upp i huvudet när namnet Henrik Bellman nämns. Då stod han för ett magiskt mål. En spelare som knappt fick chansen att vara med i truppen under Ian Burchnall men Amir Azrafshan har släppt in honom i värmen. Har mycket att jobba på, men fina skåningen har visat fina tecken på utveckling.

Frank Arhin

Antal betygsatta matcher: 4.

Snittbetyg: 3,25.

Mål: 0. Assist: 0.

Kommentar: Det här skulle bli Frank Arhins säsong. Alla har sett talangen som finns hos honom, men på planen har han inte levt upp till förväntningarna. Det relativt höga snittbetyget handlar mer om att Arhin fick spela en del när ÖFK fick med sig oavgjort i fem raka matcher i somras. Därefter har han varit petad hela hösten då han också störts av en krånglande fot.

– Mycket talang, men rent fysiskt vill vi se lite mer, sa Pero Kapcevic nyligen.

Simon Kroon

Antal betygsatta matcher: 10.

Snittbetyg: 3,2.

Mål: 1. Assist: 2.

Kommentar: Tyvärr har den kompetente ytterspringaren fått säsongen förstörd av skador – igen. Hans snittbetyg vittnar om att han gjort det bra när han väl har spelat. Men han stannar på tio framträdanden, varav sju starter denna säsong.

Nebiyou Perry

Antal betygsatta matcher: 23.

Snittbetyg: 3,26.

Mål: 0. Assist: 4.

Kommentar: Ibland upp som en sol, andra gånger ner som en pannkaka. Gjort en hel del poäng och dessutom etablerat sig i allsvenskan efter att bara ha gjort två matcher från start under 2019. Potential finns det gott om här, men den unge dribblern måste få till en jämnhet i sitt spel för att ta nästa steg.

Jerell Sellars

Antal betygsatta matcher: 10.

Snittbetyg: 3,3.

Mål: 1. Assist: 0.

Kommentar: En säsong som kunde sett väldigt annorlunda ut. Nästan alla insatser har varit som inhoppare. De gånger han väl funnits på plan har han varit en ÖFK:s bättre spelare. Men skadorna fortsätter att förfölja Sellars. En ny viktig försäsong väntar för engelsmannen.

Ahmed Awad

Antal betygsatta matcher: 4.

Snittbetyg: 2,25.

Mål: 0. Assist: 1.

Kommentar: Värvades under sommaren utan att ha satt något avtryck. Det mesta har bestått i bleka inhopp. En truppspelare, inte så mycket mer.

Anfallare:

Blair Turgott

Antal betygsatta matcher: 25.

Snittbetyg: 3,24.

Mål: 7. Assist: 1.

Kommentar: Har fått sitt genombrott under säsongen. Han löper, löper och löper tills hans till slut får ett skottläge. Han har varit lagets giftigaste spelare framåt med stor marginal. Det var svårt att se den utvecklingen när han petades under säsongens första matcher. Viktigt för klubben efter tappet av Jordan Attah Kadiri.

Francis Baptiste

Antal betygsatta matcher: 13.

Snittbetyg: 2,85.

Mål: 3. Assist: 0.

Kommentar: Hämtades tillbaka till klubben från låneperioden i AFC Eskilstuna i somras. Varit okej, åtminstone betydligt bättre än ifjol då han knappt fick någon speltid. Landade på tre allsvenska mål i år. Är fortfarande ung och har mycket fotboll i sig.

Jordan Attah Kadiri

Antal betygsatta matcher: 11.

Snittbetyg: 2,91.

Mål: 2. Assist: 1.

Kommentar: Lovade själv många mål inför säsongen men stod för en medioker inledning. Hann med två mål och en assist på de elva matcher han spelade innan flytten till belgiska Lommel SK. Försäljningen i 10-miljonersklassen var kanske mindre än vad klubben hoppats på, med räddade trots allt ÖFK:s ekonomi under sommaren.

Malcolm Stolt

Antal betygsatta matcher: 3.

Snittbetyg: 2,33.

Mål: 0. Assist: 0.

Kommentar: Kunde inte värvas in under våren men spelade då med IFK Östersund och blev utsedd till division 2 Norrlands främste anfallare. I augusti skrev han till slut på för ÖFK, debuten i allsvenskan fick dock dröja, men det blev ett par inhopp under säsongsavslutningen. Är fortfarande bara 19 år och nästa år blir hans första hela säsong som allsvensk spelare.

Analys:

En händelserik säsong inledde i moll, övergick tack vare tränarbytet i dur, för att i de tre sista matcherna avslutas med något skrivet av Melissa Horn. Men det allsvenska kontraktet kunde säkras med några omgångar kvar att spela och med de orosmoln som hängt över klubben (bland annat en krisande ekonomi och Ghoddos-domen) måste det anses som godkänt.

Några har tagit kliv i sin utveckling, andra har stått mer eller mindre stilla. Nu väntar en vinter där spelare bara kan försvinna, vilket ställer stora krav på Azrafshan till nästa år.