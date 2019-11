Här är alla nominerade till Länstidningens kulturpris 2019

1989 delades Länstidningens första kulturpris ut till Carl-Göran Ekerwald. Sedan dess har en lång rad kulturpersonligheter tilldelats Länstidningens kulturpris.

Sedan några år tillbaka har vi bjudit in läsarna att vara med i nomineringsprocessen. Engagemanget är stort, i år kom ett 30-tal förslag in. Juryn har ett grannlaga arbete framför sig.

En del av de förslag vi får in är arrangörer – en mycket viktig pusselbit i kulturlivet som verkligen förtjänar all uppmärksamhet. Men, när det gäller just Länstidningens kulturpris är det de konstnärliga gärningarna som belönas. För till syvende och sist, utan konstnärer, ingen konst.

Många motiveringar är långa och en del kandidater har fått flera nomineringar – därför har vi redigerat och förkortat dem.

Fakta: Länstidningens kulturpris

Länstidningens kulturpris instiftades 1989. Syftet är att uppmärksamma och stödja kulturlivet i Jämtlands län. Utdelas till person eller grupp av personer som erkännande för särskilt värdefulla konstnärliga insatser inom det kulturella verksamhetsområdet såsom litteratur, konst, konsthantverk, musik, sång, teater, film, dans, fotokonst, hembygdsforskning och kulturminnesvård.

Förutom äran består priset av en penningsumma på 30 000 kronor.

Kulturpriset kan bara tilldelas en person en gång. Personen eller personerna ska vara bosatta i Jämtlands län eller bedriva kulturell verksamhet med anknytning till länet. Priset kan inte sökas av enskild person utan kan enbart nomineras till.

Nominerade:

Kingen håller rocken levande, inte bara i Sveg, utan i hela länet och bortom dess gränser med showerna När rocken kom till Sveg 1 och 2. En musiker med glad energi och hög kvalité var han än går. Han brinner också för att bevara de musikaliska kulturarv vi har i länet, bland annat med Logrocken och de berättelser om länets musikprofiler som finns i hans repertoar.

Stephanie Wendt – pianist av världsklass som framträtt som solist och kammarmusiker på fem kontinenter. Har tillgängliggjort klassisk musik av yppersta kvalitet för en stor och tacksam publik, till exempel genom sin nya pjäs om Nadia Boulanger.

Robin Djusberg. Mångfacetterad musiker, låtskrivare och trubadur som använder sin talang för att inspirera andra och för att samla in pengar till välgörande ändamål. Han har även tolkat andra jämtländska musiker i en egen adventskalender.

I tio års tid har Hildegun Forslund genom sitt idoga arbete roat äldre personer tillsammans med sitt husband och lokala artister – både äldre och yngre. Varje månad träffas mellan 150 och 300 personer och äter gott till Hildeguns musik. Friskvård!

"Sätt litteraturen på Jämtlandskartan" har sedan hösten 2010 utgjort en scen för lokala författare och uppmärksammat författare och böcker med anknytning till Jämtland, Härjedalen och den samiska litteraturen.

Gert Andersson, curator och konstnär, höll under flera års tid i högkvalitativa Gåxsjö kulturdagar och driver nu konsthallen ”Händelsehorisonten” i Raftsjöhöjden. Intressanta projekt med hög konstnärlig kvalitet, genomförda med fingertoppskänsla.

Anna Brandt är sångerskan och körledaren som alltid är energifylld och entusiastisk. Hennes positiva kroppsspråk syns i hela henne. Hon låter kören vara delaktig i låtval och koreografier och vid sidan av rampljuset stöttar och hjälper hon sina körsångare.

Kåre Henriksson – för ett unikt, mångårigt och högkvalitativt konstnärsskap med ett måleri som knyter ihop klassisk impressionism med senare tiders uttryck. Genom sina Yranaffischer sprider han högklassig bildkonst till nästan varje invånare i länet.

Suzanne Ibrahim författare, poet och journalist från Damaskus, nu fristadskonstnär i Östersund. Aktuell med boken "När vinden exploderar mot min hud: Dagbok från Damaskus”. Hennes ord har en poetisk lyskraft som öppnar sig mot frågor om livet och om att förvalta sina möjligheter.

Björn Gidlund / State of Mud är en artist, låtskrivare och musiker som skapat en unik nordisk musiktrilogi. Genom att lyfta det sköra, det störande och med ljudmässigt oväntade vändningar imponerar han med sin egensinniga musik och genomtänkta texter.

Prästen, författaren och poeten Bo Lundmark är en av få andliga ledare som griper ens hjärta djupt och når ut. Empatisk, alla människors vän och en god lyssnare. Hans texter, poesi och psalmer lyfter fram samisk kulturhistoria och livet i fjällvärlden.

Nayla Espinosa, dansare och koreograf som sedan 2016 satt upp och medverkat i tre samtida dansföreställningar: El Diablo es Mujer, Bilis negra och Entre Caminos. Nu undervisar hon och arbetar hon parallellt med nya dansprojekt, däribland en uppsättning för barn.

Jesper Lindgren är en musiker, låtskrivare och kulturentreprenör med bredd: kapellmästare för Dunderklumpen, digital scenografi för Revy-SM och dokumentär om Jämtlands musikhistoria. Hans och Jonas Erikssons glamrockband Velvet Insane växer både nationellt och internationellt.

Inga-Lill Oleby och Sven-Olof Arvidsson har i 30 års tid, bland annat genom Trebadurerna, förmedlat jämtländsk musik med målet att alla ska ha med sig ett leende hem. Ödmjuk framtoning och egna kompositioner har givit en trogen publik.

Mikael Wennberg på Jämtland Härjedalens musikaliska arkiv för sitt arbete med bevarandet av länets musikaliska skatt. Hans arbete med att samla, katalogisera och bevara Jämtlands musikhistoria är ovärdeligt.

Joseph Bryan Davey, brittisk konstnär som bor på Frösön. Det är så häftigt att se vår natur skildrad med sådan kärlek och dessutom av någon som inte kommer från Sverige. Gillar ljuset och rörelsen så mycket!

Leif Wikners bana som mångsidig trähantverkare påbörjades i Persåsen för 50 år sedan. Allt han sedan rört vid har utstrålat kultur. Med sin hantverksskicklighet och konstnärliga blick för träets inneboende former har han visualiserat vår planets sårbarhet genom ”Klokare Klot” och ”Time for Tellus”.

Riksteaterföreningen Mosippan, som med träget engagemang ser till att fina föreställningar av skiftande slag, kommer till de små scenerna i vår bygd och också själva ställer sig på scenen för kulbord och sommarspel.

Folkmusiktrion Triakel är nyskapande i sitt sätt att både bevara och förnya ett äldre, lokalt folkmusikarv. Senaste skivan “Händelser i Nord” är trions hittills främsta skivproduktion. Där tolkar de, med enkelt raffinemang, visor med en kriminalhistorisk verklighetsbakgrund.

Annika Persson jobbar med teckning, grafik och skulptur. Hon har i år haft två stora utställningar, både i Härnösand och på LUX i centrala Östersund. Hon har humor, upptäckarglädje, ett skarpt öga, mångsidighet och skicklighet. Utgör sedan länge en självklar och viktig del av länets konstliv.

Pontus Sillrén är ”pappa” till en lång rad uppmärksammade kulturevenemang som ”Kjellsorterat”, ”Jazzkatten i Vattudalen”, ”Osebol” och ”Jakob Hellman – Äntligen Borta”. Med sina produktioner har han lyft fram artister med rötter i Jämtland. En doldis som förtjänar att lyftas fram i ljuset.

Linda Forss är en helt unik person med rötterna i den jämtländska myllan. Sångerska, berätterska, samhällsbyggare, föreläsare och mycket mer. En person som vill göra skillnad, lever och andas kultur. Hon är som ett ljus i mörkret.

Daniel Edfeldt, barnboksförfattare, har skrivit Tisdagskossan och Tisdagspiraterna, böckerna om Hjälparbyrån om äventyr i Östersund och på Frösön. Nya Trädet vid världens slut är första delen i en ny serie. Han uppmuntrar barn till läsning.

Elias ”Place” Jönsson från Brunflo, 11 år, har redan hunnit utmärka sig inom humor, skådespeleri, musik, som filmare och producent – på Youtube, livescener, i radio och tv. Gjorde sitt första publikframträdande 4 år gammal och har idag närmare 46000 följare.

Författaren Ulla Englsperger visar att det liv man levt är värt att skildra – något hon också uppmuntrar andra till genom berättarkaféer och skrivarkurser. Efter sin inledande självbiografi har hon gått vidare med en trilogi om sin släkt där inledande delen är ”Har man inte folk tar man finnar” (2018).

Maria Olsson. Atmosfärens dynamiska kraft framträder i Maria Olssons konstnärligt genomtänkta motiv. Beundrar storligen hennes kapacitet att skapa bilder, som ger outplånliga minnesbilder från generationer i forntid och nutid.

Erik J Bergström. En forskare och författare som jobbar i det tysta på arkiven och ger oss fakta och personligheter på ett trevligt, intressant och pedagogiskt sätt. Han är en stor kulturbärare.

Walter Granlund. Som musiklärare bildade han Trångsvikens storband, som pensionär leder han Veteranorkestern som spelat både i länet och utomlands – bland annat i Torreviejas konserthus. En basist på hög nivå, still going strong.

Anna Erlandsson för att hon med sin konst tar det familjära och gör det främmande vilket tvingar oss se det vi tar för givet ur ett annat perspektiv. Hon har humor, upptäckarglädjen, det skarpa ögat, mångsidigheten och skickligheten. En självklar och viktig del av länets konstliv.

Jan Sundberg, Föllinge, är en eldsjäl som ser till att många blir roade. Han skriver manus och spelar i Botvid och skriver också för Östersundsrevyn. Jan jobbar även ideellt i Föllingealliansen och är en stor kulturprofil.

Jim Hedlund arbetar som arkivpedagog på Landsarkivet och Föreningsarkivet i Östersund. Han har en förmåga att forska fram intressanta historiska berättelser ur arkivet och levandegöra dem på ett spännande oslagbart sätt med sin inlevelseförmåga, humor och humanism.

Martin Johansson, regissör och skådespelare, gör dramatik som berör av såväl kvinnoliv i Kluk som Edwallska stackars-ramsor. I sommarens helt egna tolkning av Lagerlöfs klassiker tog han ytterligare ett steg framåt i ett berättande som kombinerar omsorg om detaljer med stora världshändelser.

Ellen Sundberg, artist och låtskrivare, har genom sin musik och sin hyllning till Kjell Höglund satt Jämtland och Bjärme på kartan. Hennes ord och toner är min glesbygd – vår glesbygd – det är lätt att känna igen sig och känna sig hemma i hennes musik.

Teater Oberon för deras fantastiska uppsättning av Dunderklumpen vid Döda fallet.

Kajsa Willemark och Rolf Anderzon visar genom Konstgödning, galleriet Hackås Maskin & Kultur och nuvarande arbete med en retrospektiv utställning om konstnären Örjan Noring sin passion för att sprida konsten och involvera så många som möjligt. Delaktighet i konstprocesser är en bärande princip.