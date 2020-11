Hans Andersson: AJ:s sensationella genombrott köper Jämtland Basket tid

I tidernas märkligaste basketsäsong kommer hux flux två besked som lyfter hela Jämtland Basket.

1. Det sensationella genombrottet för Adam Johansson.

2. Den magnifika insatsen mot Södertälje.

Båda dessa besked kan påverka resten av säsongen för Adnan Chuks lag. Unge Johanssons skrällartade uppträdande mot Nässjö och Södertälje gör att ”Pecka” Johansson och kompani kan avvakta i jakten på en ny spelmotor.

– Frågan lever så klart, men just nu är pausknappen nedtryckt till vi ser lite mer av vad som händer i vår omvärld. Vi har ju fått en riktigt bra pointguard just nu, säger ordförande Mikael Bernervall och syftar på just Adam Johansson.

20-åringens succé som startande ”etta” är det roligaste som hänt sedan Olle Lundqvist slog igenom. Olle var faktiskt bara 14 (!) år när Torbjörn Gehrke gav honom chansen i Basketligan.

Adam Johanssons genombrott kommer lite senare, men är ändå minst lika roligt. Speciellt eftersom det kommer som en blixt från klar himmel.

De flesta trodde nog att han skulle få bida sin tid, kanske få sex-sju minuters speltid i början och sakta växa in i back up-rollen bakom Eugene Harris.

Allt förändrades när Harris och sedan även Charles Barton Jr lämnade Jämtland. Plötsligt stod Adnan Chuk utan en pointguard.

Det var då som Chuk drog sitt kort. Men inte det kort vi trodde.

När spelarpresentationen gjordes (i eld och rök) inför hemmamatchen mot Köping, fick vi se Adam Johansson springa ut i... förstafemman!

Jag var nog inte ensam att bli helt paff. Min givna tanke var att Chuk skulle ge nycklarna till landslagsmannen Anes Zekovic.

Debuten som starter gick heller inte särskilt bra. 11 minuter, 0 poäng, 1 assists och 3 turnovers. Kommentarerna från ”Älgarnas” trogna och stora supporterskara var de väntade: ”Adam håller inte. Adnan måste värva en ny pointguard”.

Tre dagar senare händer något som jag inte tror någon, inte ens Johansson själv, hade kunnat drömma om.

”Blixten slår ned” i Nässjö.

Adam Johansson, återigen som starter, är förvandlad.

Efter 0,32 sekunder: Adam Johansson sänker en trea. 3–0 till Jämtland.

Efter 1,07: Adam Johansson skjuter i en ny trea till 6–0 för Jämtland.

Efter 1,39: 9–0 till Jämtland när en kokhet Johansson vräker i en ny distansprojektil.

På mindre än två minuter har Adam Johansson tystat alla tvivlare och tagit revansch på sig själv. Han har också gjort mer poäng än vad Eugene Harris hade lyckats göra på alla sina tränings- och ligamatcher.

29 minuters speltid ger 18 poäng (efter fem raka treor) och 0 turnovers. Visst blir det en tung förlust, men AJ:s genombrott överskuggar det mesta. Han checkar ut som näst bäste jämte bredvid Zach Lewis och framförallt: Vi får se en ny pointguard födas.

Det var som om Adnan Chuk hade testskjutit en ny och oprövad raket och det plötsligt visade sig att den hade en slagkraft som inte stod på förpackningen. Den gick både högre och längre och hade dessutom en snyggare landningsbana än förväntat.

I måndags, mot Södertälje, kom en uppföljning på succéhistorien. Johansson surfade vidare på medvinden. Det blev 24 minuter och 14 poäng efter nästan prickfritt skytte och ett ledarskap som vittnar om Den Stora Förvandlingen.

När Jämtland i dag reser till Stockholm för att möta Fryshuset kommer AJ återigen att få starta matchen. Men nu får han det hittills svåraste uppdraget; att matcha mot Aleksa Solevic, en av ligans absolut bästa guards.

Fördelen är att Johansson har samlat på sig självförtroende som aldrig tidigare. Han vet vad han kan, han känner förtroendet från ledningen och han har den här underbara spelglädjen som kommer av att äntligen få chansen att flyga fritt.

Apropå glädje. Även om Adnan Chuk håller sin tidigare jämngrå och tråkiga linje i kommentarer och beröm, är han förstås inombords glad som ett barn på julafton över jättesegern mot Södertälje.

Kritiken mot spelstil, värvningar och allmänna utseende på laget, faller plötsligt platt till marken. Jämtland storspelar, utklassar och dominerar Ludwig Degernäs och hans lag i 40 minuter.

112–71 är otroliga siffror och kryddan på allt är att matchen sänds i SVT. Hela Sverige får alltså se Chuks chock-knock.

De enda två matcher jag kan jämföra med är bortamatchen mot Södertälje (16/17, 107–73) och SM-kvartsfinalen mot Luleå (18/19, 103–90). Två segerkrossar och två matcher som kom att definiera de säsongerna.

Adam Johanssons genombrott och storsegern mot Södertälje är kanske den bränslepåfyllning som behövs för att Jämtlandsraketen ska ta höjd på allvar.