Häng med på en minnesrik berättelse från en jämtländsk by

Såhär beskriver Thore texten:

- När jag fyllde 90 år fick jag en berättelse i present av min syster Aina Lithander i Norråker. Den handlar om en dag i min, och mina syskons, uppväxt. Den gör att minnet blir så tydligt, att jag kan känna varje doft, höra varje ljud samt se bilderna tydligt för mitt inre.

Eftersom det här är en del av vår gemensamma historia för många av oss som växte upp i byarna i Jämtland, vill jag dela med mig och lägga ytterligare en pusselbit till vår historia. Sätt dig i lugn och ro, se till att du får vara ostörd och läs hela berättelsen till slut! Eller be någon läsa högt för dig!

”Har ni tänkt på att många dofter och ljud hör ihop och frammanar bilder och minnen.

Vissa ljud och dofter brukar få mig att minnas barndomen. Det fanns så mycket naturliga ljud när jag var barn. I dag är det mest olika motorljud man hör, både inomhus och utomhus.

Många i min ålder har nog haft ungefär samma uppväxt som jag, så ni bör förstå vad jag menar. Jag skulle vilja bjuda in er till en liten nostalgitripp till mitt barndomshem, om ni har tid! Jag vill att ni ska veta att allt jag pratar om har hänt, men kanske inte en och samma dag. Men för att få med så många dofter och ljud som möjligt har jag försökt pressa in dem på en dag.

Jag vill att ni blundar – om ni har någon som kan läsa högt för er - och lyssnar och försöker höra ljud och känna dofter nu;

Jag är cirka 7-8 år och vaknar i sängen på övervåningen i mitt barndomshem i Siljeåsen.

Det är tidigt på morgonen en varm sommardag. Jag hör ljud från nedervåningen, mamma är som vanligt först uppe och jag slänger av mig lakanet, som jag haft som skydd för myggen, inget täcke behövs i värmen. Jag drar snabbt på mig den korta klänningen och springer barfota nerför trappen.

Mamma sitter med kaffekvarnen mellan knäna och mal kaffe till morgonkaffet. Ljudet och doften skapar en trivselkänsla. Det sprakar i vedspisen, för trots att det är varmt så måste det till en brasa för att kunna koka kaffet och senare även morgongröten. Det fanns ingen elspis i vårt kök när jag var barn. Hon drar ut lådan med det malda kaffet ur kvarnen och låter mig lukta, det tillhör morgonrutinerna. Åh, vad det doftar gott! Sedan häller hon kaffet i kaffepannan där vattnet redan kokar. Det fräser och bubblar och en angenäm doft sprider sig i köket.

Nu börjar köket fyllas med resten av familjen: pappa, mina fem bröder och min syster. Alla sätter sig runt bordet och dricker kaffet, även jag får en liten slurk, det tillhör också morgonrutinerna.

Slåttern ska börja i dag och pappa och syskonen går ut för att börja förbereda den.

Mamma tar mjölkhinkarna och går mot sommarladugården, tätt följd av mig.

Naturen är fylld av ljud, tuppen gal, hönorna kacklar, svalorna under takutskottet har fått ungar, så där är det ett ihärdigt pipande. På håll hörs också göken kokoa. ”Västergök är bästergök”, säger mamma nöjt.

Vi hör på avstånd att korna vaknat, det är nu mjölkstinna och väntar på att bli mjölkade och på att få gå ut. Vår sommarladugård ligger i utkanten av inägorna. Det finns två dörrar på den. En vetter mot inägorna och den andra mot skogen. En gärdsgård går runt inägorna och emot sommarladugården.

Dörren knarrar när vi öppnar den. Vi mockar undan koskiten, som luktar lite fränt. En ko lyfter på svansen och passar på att kissa också. Det skvalande ljudet och den starka urinlukten är bara naturliga ljud och dofter, som vi inte reagerar på.

Mamma borstar av ryggen på skällkon Blenda, tar mjölkpallen och sätter sig ner, alltid på höger sida av kon. Jag räcker henne en hink med vatten och en trasa som hon torkar av juvret på kon med. Sedan tar hon i bakbenet på kon, föser undan det och säger ”stig ått dä” och kon verkar förstå vad hon menar och flyttar undan benet. Det var alltid noga att man började med att mjölka skällkon. Hon som hade skällan, eller bjällran kanske ni säger, hon var en given ledare och de andra korna var underordnade henne. Det var en oskriven lag.

Det första lite vassa strålarna mjölk började rytmiskt klinga i hinken, men allteftersom mjölkmängden ökar i hinken blir det ett dovare ljud. Doften av den varma mjölken sprider sig och kornas idisslande är också ljud som är hemtama och välkända.

En stund innan mamma blir klar med näst sista kon, Gullros, sätter jag mig hos Stjärna och börjar försiktigt dra i hennes spenar. Jag håller på att lära mig mjölka och det går bättre och bättre, men jag blir så trött i handlederna, så mamma mjölkar ur det sista.

När alla kor är mjölkade så öppnar vi den yttre dörren, den som vetter mot skogen. Vi lossar det rasslande bindslena, först skällkon och sedan de andra. De klapprar av klövarna och bjällran klämtar glatt när de tumlar ut genom dörren. De slår in på stigen och nafsar åt sig några grässtrån här och där. Jag följer efter korna och mamma går hem med mjölken.

Korna måste passera över landsvägen innan de når upp till betesplatserna i skogen. Därför följer jag med för att se till att de inte drar iväg in mot byn. Korna ökar takten och skällan klämtar allt högre när de börjar närma sig betet och jag kan vända om. Det är förunderligt att jag har lärt mig känna igen ljudet på vår kos skälla, för alla grannar har också sina kor på skogen.

När jag går förbi den stora myrstacken vill jag alltid retas lite med myrorna och drar handen av och an strax ovanför stacken. Strax börjar myrorna spruta etter mot min hand. Den blir alldeles våt och jag luktar på handen. Tvi vale vad det luktar starkt och illa.

Lite längre ner hör jag hur någon hugger med en yxa mot ett träd och sedan börjar såga, ritsch, ratsch, med timmersvans förstås! Jag stannar upp och väntar och snart faller det stora trädet med ett brak. Sedan börjar personen kvista trädet och den goda lukten av nyhugget virke sprider sig i takt med yxhuggen. Även dessa ljud och lukter hör ihop och jag känner tydligt doften i minnet.

När jag kommer in på gården hör jag hönorna kackla på ett sätt som dom brukar göra när dom värpt ett ägg. Jag springer in i hönsgården och tittar i redena och visst där ligger sex ägg. Jag samlar ihop kjolen till ett knyte och plockar försiktigt ner äggen dit. På väg in hör jag ljudet av slipstenen, pappa och en av mina bröder håller på att slipa en lie, slåttermaskinskniven är redan slipad och vass. Det doftar alltid på ett visst sätt av slipstenen också. Dofter och ljud som hör ihop.

När jag kommer in har min syster monterat ihop separatorn och håller på med frukosten. Hon häller mjölken i separatorbunken och jag börjar veva. Det är lite svårt i början att få till en jämn hastighet, men så plingar klockan som talar om att nu är det rätt takt. Jag öppnar kranen och så börjar den guldgula grädden rinna ur ena separatorröret och skummjölken kommer ur det andra röret. Det bildas ju alltid skum ovanpå mjölken, det är väl därför det kallas skummjölk och som vanligt tar jag en sked och smakar på skummet. Det smakar ju egentligen ingenting, men jag tycker att det är gott. Gott blir också det solgula hemsmöret, som senare kärnas av den syrade grädden.

Jag bär ner grädden till källaren, kylskåp finns inte, skummjölken ska kalvarna ha.

När jag kommer upp från källaren hör jag ljudet från åror nere vid sjön och hur båten dras upp. Jag springer utför backen ner till sjön för att se hur många fiskar mina bröder fått. Det finns mycket fisk i Flåsjön, så vi blir aldrig utan. Sex fina sikar och två harrar blänker i solskenet när det tas från näten. Rå fisk luktar ju inte särskilt gott, men dom smakar desto bättre tillagade och nu vet jag vad vi får till middag.

Mamma har gjort eld i bakugnen i bagarstugan och satt en deg. Hon ska baka lite färskt tunnbröd nu till slåttern. Ljuden av kaveln mot bakbordet, kruskavelns ritsch-, ratsch- låt, brödsopens fräsande ljud, ”bakfjölen” mot bordet när brödkakan lyftes upp på den och sedan skjuts in ugnen. Och sedan den himmelska doften av nybakat tunnbröd som kan få både tårarna och saliven att rinna. Återigen dofter och ljud som hör ihop.

Efter frukosten ska det bäras in ved och vatten till disken.

Pappa sätter sig på slåttermaskinen, som han spänt hästen Bruna framför och strax hörs det karakteristiska knattret från slåttermaskinsknivarna och hästens bjällra. Liarna som slipats och brynts riktigt vassa, det är också ljud man minns.

Hässjevirket ska hämtas från stenhagen där det förvarats sedan förra sommaren. Pappa har täljt till nya pinnar av rönnvirke till alla höräfsor. Några av pojkarna sätter upp hässjor, man hör dunket från järnspettet när det görs hål för hässjestolparna. Hässjetroorna får de yngre dra fram till hässjorna. Någon eller några slår kanterna runt om åkern med lie, även dikeskanterna slås. Inte ett höstrå får gå förlorat. Kvinnorna börjar räfsa ihop höet i strängar. Det är viktigt att man inte låter höet rulla ihop sig, det ska liksom lyftas upp samtidigt som man föser ihop det. Det sas alltid att en god räfserska ska kunna ha sju hötappar i luften samtidigt.

Sedan börjar några göra höfång med en kraftigare räfsa som kallades fängharva. Dessa bars sedan över axeln till hässjan och lades ut på hässjetroorna. Undan för undan fylldes hässjorna och denna underbara doft av nyslaget hö fyllde luften och gav en rofylld vällust.

När sedan min syster kom ut på åkern med kaffepannan invirad i en handduk för att den skulle hållas varm och ibland med nygräddade våfflor och hjortronsylt och vispad färsk grädde till, då visste lyckan ingen gräns.

När dagen var slut sprang, åtminstone vi barn, ner till sjön och badade och lekte en stund.

Åh, vad livet var härligt!

Då kände vi plötsligt röklukt och fick se att mamma fyllt vattenkokaren nere vid tvättstället vid sjön med vatten och eldade under den för att få till varmvatten. Hon passade på att tvätta lite i det vackra vädret. Vi hörde också det trivsamma ljudet av när hon gnuggade kläderna mot tvättbrädet och kände doften av såpa. Gnugg, gnugg och sedan skvalpet när hon stod ute i sjön och sköljde kläderna. Dofter och ljud igen.

Hela gården sjöd av ljud och aktiviteter, men det var inga störande ljud, man kunde prata med varandra hela tiden.

Jag kan inte låta bli att jämföra med hur ljuden som omger oss idag låter. Idel motoriserade ljud. Ljud som överröstar oss, både ute och inne. Tänk vilken tur att vi kan drömma oss tillbaka till alla naturliga ljud.

Men visst kan ljud och dofter också misstolkas! Jag tänker på den lilla flickan som fyllde sju år och fått vad hon mest av allt önskat sig, nämligen en klocka med visare som tickade och en liten parfymflaska som doftade underbart. Släkten hade samlats för att fira henne och flickan ville bra gärna prata om vad hon fått, men mamma sa att hon skulle vänta till efter maten med att prata om sina presenter. Hon satt där och väntade och tyckte att det drog ut på tiden, så till slut kunde hon inte hålla tyst utan sa: om ni hör ett litet, litet ljud och känner en liten, liten lukt, då kommer det från mig!

Tack för att ni läste eller kanske lyssnade!

Aina Lithander, Norråker”

Jag tackar min syster Aina!

Thore Sundberg