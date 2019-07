Häng med när systrarna från Minnesota vandrar i släktens jämtländska fotspår

Elisabet Molander, eller Lisa som hon kallades av familjen och släkten, föddes i Lockåsen den 19 juli 1863. Hennes föräldrar var fältjägaren Olof Molander född 1833 i Persåsen och Kerstin Carlsdotter född 1832 i Persåsen. Olof Molander blev 1852 antagen som fältjägare i Lockåsen och anvisades en bostad eller ett soldattorp där. Vid den tiden tog han också soldatnamnet Molander. 1858 gifter han sig med Kerstin Carlsdotter och ett år senare föds sonen Sven. Olof och Kerstin köper en gård i Kövra och flyttar dit. Familjen har utökats med en son, Karl född 1860. Av någon anledning återvänder familjen Molander till Lockåsen år 1862. Kommande år föds Lisa och Olof och Kerstin bestämmer sig för att flytta än en gång, nu till Höla i Hallen 1864. Här stannar de i över tjugo år.

En dag i juni står Olof och Kerstins barnbarns barn Sandra och Mary på gården i Höla. Det är en idyllisk plats med den lilla röda stugan och blommande syrener runt omkring. Nedanför det nyare huset som byggts i modern tid och där de nuvarande ägarna Monica och Peder Eriksson bor, skymtar Lillsjön. Till denna gård flyttade Olof och Kerstin för 155 år sedan.

– Hur fick alla rum? säger vi till varandra.

Ytterligare fem barn föddes under de år familjen bodde här. Dottern Lovisa föddes 1865, Olof 1868, Kristina 1871, Anders 1874 och Maria 1876.

Det finns en skildring från livet här på gården i ett brev som 1955 skickades till Lisas dotter Mabel i Duluth. Där berättas att när familjen bodde i Höla hade mor Kerstin alltid så mycket att bestyra. Några av barnen var fortfarande små och mycket av arbetet på gården vilade på henne. Olof var fortfarande aktiv som fältjägare och var ibland inkallad till militärtjänstgöring. Han var också mycket engagerad i arbetet inom Hallens baptistförsamling. På gården fanns flera kor som Kerstin skulle sköta om och mjölka. När hon kom in från lagården på morgonen lagade hon frukost åt familjen. Ibland hade också den pastor som var på besök hos baptistförsamlingen övernattat hos dem och då skulle ju även han bjudas på frukost. När aftonen kom var det dags för ladugården igen. Det var ofta bönemöten i deras kök på kvällarna som kunde hålla på till mitt i natten. Nästa morgon måste Kerstin upp lika tidigt som vanligt.

För Sandra Hall och Mary Stauffer från Minnesota var det lite speciellt att stiga in i den röda stugan där deras mormor hade bott under sin barndom och ungdomstid. De gick omkring i köket där så mycket hade hänt. Gick in i kammaren och uppför den branta trappen, kände på väggarna och påminde sig om vad mormor hade berättat för dem.

Hur var det med barnen Molanders skolgång? Det är lite svårt att svara på men eftersom föräldrarna var baptister ville de inte att barnen skulle gå i socknens skolor utan man försökte ordna undervisningen i hemmen. I vissa byar fanns en vardagsskola där lärarna tillhörde någon baptistförsamling. Lovisa, Lisas syster har berättat för sina barn och barnbarn att en lärare kom hem till dem och att de fick en mycket bra och rolig skolgång i Höla.

Vi som var med på gården i Höla kände historiens vingslag när vi gick omkring i huset och på gårdsplanen. Vi tog en kort promenad längs Hölabäcken som rinner förbi gården. Den var förr mycket viktig för Hölaborna. I den tog man sitt vatten och här tvättades kläder. Rester av en tvättstuga finns kvar. Lillsjön, där bäcken rinner ut, var en viktig kommunikationsled. Där fiskade och badade byborna och på vintern åkte man skridskor och så gör man än i dag

I början av 1880-talet träffar Lovisa Molander snickaren Karl Engström från Värmland och i december 1883 gifter de sig. När Lovisa ska föda deras första barn flyttar de till Kövra där Olof Molander köpt en fastighet. I ett brev daterat 3 juni 1885 skriver Lovisa till sina föräldrar och svärföräldrar att hon fött en son. 1886 flyttar de till Karls föräldrahem i Värmland och året därpå emigrerar Karl till Amerika. 1888 reser också Lovisa och de två barnen.

I Höla på Molanders gård går livet vidare. Lisa tar tjänst som piga i olika gårdar både i Hallenområdet och i Östersund. De äldsta pojkarna Sven, Karl och Olof jobbar med diverse arbeten på gården och som drängar. Det är inga goda tider i Jämtland så Karl beslutar sig för att pröva lyckan i Amerika. Han avreser 1886 men återkommer till Höla redan efter ett år.

I november 1887 flyttar Olof och Kerstin samt barnen Kristina, Olof, Anders och Maria till Kövra där de bosätter sig på den fastighet som inköptes redan 1882. Olof blir bonde och har tecknat firman Ol. Molander och blir handlande. Barnen Sven, Lisa och Karl stannar kvar på gården i Höla. Karl är den i familjen som sist lämnar Höla. Inte förrän 1916 flyttar Karl med sin fru Olava till Frösön.

Olof vill pröva på stadslivet och den 10 november 1890 flyttar han med delar av sin familj till Östersund och öppnar en diversehandel under namnet Firma Ol. Molander på Prestgatan 21. De stannar bara en kort period i stan och återvänder till Kövra den 15 december 1890. Den yngste sonen Anders stannar och sköter affären. 1893 upphör affärsrörelsen.

Den 23 februari 1893 emigrerar Lisa till Amerika. Hon köper sin biljett i Trondheim och avreser med skeppet Juno. Första målet för resan är Superior i Wisconsin där systern Lovisa med familj bor. Där stannar hon några år och hjälper sin syster med barnen och med hushållet. Lovisa som längtat hem i alla år var lycklig över att ha sin syster nära. Men den lyckan varade inte så länge. Lisa träffar dalslänningen Anders Andersson och de gifter sig den 6 december 1897 och flyttar till Duluth. Där driver de en livsmedelsaffär.

Efter besöket i Höla tar vi med oss Sandra och Mary till Hallens kyrka. Där väntar släktingen Jan-Erik Wahlén. Han har varit kantor i många år i denna kyrka och bjuder oss på en liten minikonsert. Mary är hemma i Duluth mycket engagerad i kyrkan och i musiklivet. Hon spelar flera olika instrument så när Jan-Erik frågar om hon vill provspela kyrkorgeln sätter hon sig snabbt på pallen och spelar flera psalmer och musikstycken. Det syns att hon gillar det här. Tänk att äntligen få spela i en svensk kyrka!

En by som också är viktig i släktens historia är Persåsen där vi också gör ett besök. Här köpte Olof och Kerstin en gård 1891 men flyttar inte hit förrän 1896. Då tar Olof d.y över gården i Kövra. Olof Molander är den förste i släkten Molander som var ägare av gården i Persåsen.

Sonen Anders har planer på att emigrera och brevväxlar med sin syster Lovisa för att få reda på hur det var att leva i Minnesota. Hon svarar att det inte var lätt att få ett arbete som gav någon förtjänst och att öppna affär kunde bli svårt. Anders blir kvar i Persåsen och 1905 tar han över föräldrahemmet. Han gifter sig med Brita Jönsdotter från Kövra. De får två barn, Georg och Kristina. I 32 år driver Anders och Brita gården i Persåsen. Georg gifter sig med Märta Olsson från Bådagården och blir ägare av gården 1937.

Sandra och Mary imponeras av det vackra läget som gården Molanders har. Här träffar de Nils Molander, som sen 1970-talet är ägare av gården. På besök är brodern Ingvar som bor i byn Mo. Ett glatt och historiskt möte då Sandra och Mary fick veta lite mer om hur det är att vara bonde i Persåsen.

Elisabeth, som Lisa kallade sig när hon kom till Amerika och Andrew som Anders kallade sig levde ett bra liv i Duluth där de också lärde känna andra Myssjöbor och dalslänningar.

De fick fyra barn, Clarence, Harry, Stanley och Mabel. Sandra Hall och Mary Stauffer som sommaren 2019 besökte Jämtland är döttrar till Mabel.

Elisabeth reste 1923 tillbaka till Sverige för att hälsa på sin mor Kerstin och sina syskon. Tack vare att det vykort som Elisabeth sände till dottern Mabel är bevarat så vet vi nu att hon åkte ”hem”. Även i brev som Anders släkt i Dalsland skickade till varandra berättas att Elisabeth hälsat på. Några veckor efter det att Elisabeth återvänt till Duluth avlider hennes man Andrew. Elisabeth bor kvar i deras hus tillsammans med sonen Stanley och i samma hus bor en tid också dottern Mabel med familj.

En stor händelse för Elisabeth och Lovisa var brodern Olofs besök 1938. Det blev släktkalas i Minneapolis, Elk River och i Duluth.

Elisabeth fick ett långt och händelserikt liv. Släktingar och fotografier berättar. Hon avled i Duluth 1955.

Sandra och Marys resa i släktens fotspår i juni 2019 gick vidare till Kövra där Signe Sjöquist född Molander och hennes man Bo tog emot dem. Byn Kövra har mycket att berätta om släkten Molander, här finns många djupa rötter. Den fina kontakten som hållits i över hundra år, hoppas vi ska fortsätta.

