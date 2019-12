Han tar över Granngården i Hammarstrand: ”Det finns många utvecklingsmöjligheter”

Tankarna på att ta över Östlins bygg och Granngården i Hammarstrand har Anders Halen egentligen haft under flera år, även om det från början mest var på skoj.

- Jag sa till Maj-Britt på skoj för något år sedan, att när hon slutar så vill jag köpa. Sen växte det fram mer och mer och nu kändes det rätt, säger Anders Halen.

Det är via företaget Team Östlins bygg som också varumärket Granngården drivs genom, men efter årsskiftet byter butiken namn till Halens bygg och lanthandel, som också kommer att fortsätta driva Granngården.

- Jag har alltid varit intresserad av handel och det känns också roligt att ha något eget. Det här blir ju ett nytt spår för mig även om mycket går ihop med jordbruket som jag arbetar med annars.

Anders Halen arbetar på bondgården Svedja gård i Gevåg, det kommer han också att fortsätta med. Butiken behåller sin tidigare personal och tanken är att Anders ska hoppa in och avlasta och vara på plats så mycket som det går.

- Just nu är det mycket upplärning för mig, jag träffar kunder och återförsäljare. Det är mycket att sätta sig in i och ha koll på. Men jag litar på personalen som jobbar här, de har koll på läget och kan det här. Maria Östlin tar över som butikschef, så totalt blir det fyra stycken i personalen plus Maj-Britt som kommer att komma in extra vid behov.

Vad har du fått för reaktioner av omgivningen?

- Bara positiva. Just att butiken får leva vidare och finnas kvar i samma anda känns det som att flest är glada över.

Anders Halen har flera tankar om vad han vill göra med butiken i framtiden, men först gäller det att bli varm i kläderna.

- Vi får se hur allt går, det finns många utvecklingsmöjligheter. Har man förslag och idéer får man gärna höra av sig med dem. Det viktigaste är våra kunder och att de vill fortsätta komma hit och handla, säger han.

Den 18 januari planeras en invigningsdag.

- Det blir kaffe, kolbullar och erbjudanden i butiken.