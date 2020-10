Han lämnar ÖFK – klar för nytt toppjobb

– Om sysslan inom ÖFK varit ett drömjobb för mig så är den här uppgiften ännu mer min absoluta drömtillvaro. Jag har brunnit för orientering sedan jag växte upp som ung, säger Niclas Lidström till Sporten.

Niclas Lidström, 54, tar alltså över som O-ringen general för tävlingarna i Åre som nu är framflyttade till sommaren 2022. Han efterträder Marin Ohlsson vilken för ett par veckor sedan meddelade sin avgång som projektledare.

Niclas Lidström började annars jobba för ÖFK med kommunikations- och mediafrågor när klubben spelade i Europaleague. När dåvarande kommunikationschefen Patrick Sjöö lämnade sin tjänst tog Niclas Lidström över. Han har chefat inom den disciplinen i ett par år nu.

– Det har varit ett antal fantastiska år. Jag ångrar mig inte en sekund att jag flyttade från Stockholm och hem till Östersund för att få jobba med vårt allsvenska fotbollslag.

– Sen är det klart att det parallellt i perioder handlat om en stark press. Inte minst mot klubben, men indirekt även mot mig i den roll jag haft.

Han exemplifierar med perioden när Uppdrag Granskning sände sina program om ÖFK och om Daniel Kindberg. Om den allt mer besvärande ekonomin under fjolåret. Om diskussionerna kring elitlicensen. Om Ghoddos-affären som blossade upp under fjolåret och som fortfarande pågår, där ÖFK väntar på det slutliga utslaget från idrottens skiljedomstol Cas. Och om dramatiska årsmöten, nya styrelseval i omgångar och ekonomin igen nu 2020 under pandemin.

– Mitt uppe i det här har det spelats fotboll också och som tur är har vi klarat oss bra sportsligt, säger Niclas Lidström.

För egen del ser han de senaste två åren tillbaka på ett ständigt plingande i telefonen. 12-13 timmar per dygn och om att aldrig kunna känna sig ledig.

– Det ska bli skönt att slippa den pressen, noterar han.

Snart lämnar han alltså fotbollen. Blir istället projektledare för O-ringens femdagars i Åre de närmaste två åren.

– Jag inser att det nya uppdraget inte heller blir någon dans på rosor. Vi har ett tufft jobb framför oss. Sen är det bara att hoppas på att pandemin lägger sig. Så att vi successivt kan börja planera för ett någorlunda ordinärt O-ringen.

– Drömmen är att kunna locka runt 25 000 aktiva till Åredalen och kanske sätta ett nytt löparrekord, som hittills stått sig från tävlingarna i Falun 1985 då exakt 25 021 starter genomfördes, berättar han.

Han ska jobba tillsammans med Hanna Falkeström. Hon som logiansvarig, Niclas som projektledare. Vecka 30 sommaren 2022 hålls tävlingarna.

Det blir andra gången som Jämtland får O-ringen, som är ett av världens största idrottsevenemang. Förra gången 1989 var det Niclas nu bortgångne pappa Göran Lidström som var generalsekreterare när Östersund arrangerade.

– Naturligtvis blir det lite speciellt utifrån den aspekten. Jag minns väl de tävlingarna när vi i princip hade sekretariatet hemma i vår villa på Frösön.

Att han lämnar ÖFK hänger också samman med att kontraktet går ut 13 januari nästa år. ÖFK sa upp hans anställning, så Niclas började jaga jobb för någon månad sedan.

– När jag fyllde år den 5 oktober kom beskedet från O-ringen AB i Uppsala om att jag fått mitt nya uppdrag. Det blev en perfekt födelsedagspresent, konstaterar Niclas Lidström glatt.