Han blev matchhjälte när Frösön bröt jättesvit: ”Såg att målvakten chansade”

Seger mot jumbon under lördagen och Friska Viljor hade haft ledningen i division 2 inför nästa veckas möte med Team TG. Det var förutsättningarna när de ställdes mot Frösö IF på bortaplan under lördagseftermiddagen.

I första halvlek tog FV tag i taktpinnen och hade större delen av bollinnehavet. Fredrik Borgström och Pontus Svensson hade båda fina lägen att ge bortalaget ledningen.

– Vi visste på förhand att Friska Viljor var ett spelskickligt lag och att vi skulle få jobba hårt i försvaret. Vi hade lite tur, de var värda att ha ledningen med något mål i första halvlek, säger Frösöns Christoffer Nilsson Ihrén.

Ställningen var 0–0 när lagen gick in till omklädningsrummen efter den första halvleken. Spelet jämnades ut en aning och Friska Viljor lyckades inte skapa samma tryck mot Frösön.

– Vi är bra i det uppställda försvaret. Det passar oss bättre att spela så, än att kliva upp med laget.

Med knappa kvarten kvar av matchen fick inhopparen Christoffer Nilsson Ihrén en längre boll att löpa på.

– Jag sa redan när jag satt på bänken i första halvlek att deras målvakt stod långt ute. Så när vi fick omställningen så såg jag att han chansade och var bara tio minuter i från mig. Då sköt jag.

Bollen gick in bakom FV:s målvakt Melker Uppenberg som missbedömde situationen, och det blev matchens enda mål.

Tre poäng och en livsviktig seger för Frösön som klättar i och med segern om Notviken i tabellen.

– Det var dags för laget att ha lite tur med oss.

Friska Viljors svit på åtta raka segrar i division 2 Norrland bröts.

För Frösön är nu IFK Östersund det närmaste laget i serien, tre poäng före i tabellen.

– Varje poäng är jätteviktig för oss. Förhoppningsvis kan vi klättra ännu lite mer, säger Nilsson Ihrén.

Frösö IF–Friska Viljor 1–0 (0–0)

Mål: 1–0 (76) Christoffer Nilsson Ihrén

Varningar, Frösön: Sebastian Rolandsson, Anton Olofsson. FV: Anton Granath

Publik: 62