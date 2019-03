Musikaldags i Hammarstrand i dag: "Det ska bli sjukt kul"

Att niorna på Anders-Olof skolan i Hammarstrand varje år arrangerar musikal är tradition och årets musikal är en klassiker från 1952, ”Singin in the rain”.

- Det ska bli sjukt kul, även om det är lite nervöst. Det är roligt att göra det här tillsammans, det blir en gemenskap. Vi mot alla andra ungefär, säger Samuel Westin som spelar en av huvudrollerna.

På plats finns också Ragunda kulturskola som står för musiken under hela föreställningen. Elever från både Anders-Olofskolan och Hansåkerskolan deltar.

Under repetitionen tar de om låtar och övar där det behövs. Alltifrån trumpeter till gitarr och keyboard hörs under repetitionen.

- Jag tycker det går bra för dom, säger Mattias Sundin som tillsammans med Joakim Färdig ansvarar för musikalarbetet tillsammans med eleverna.

Under hela terminen har de haft möjlighet att träna, en timme varje fredag har nämligen vigts åt teater.

Jennifer Hillerström spelar Cathy, teaterskådespelerskan som Don (Samuel Westin) blir förälskad i.

- Det känns nervöst men jätteroligt. Det är första gången jag gör något sånt här, jag ska bland annat sjunga solo och det känns väldigt läskigt och nervöst. Min rollfigur är snäll och bra, säger hon.

"Singin in the rain" har premiär i dag onsdag och spelas för allmänheten under onsdag och torsdag kväll på Centrum i Hammarstrand.

Detta är "Singin in the rain"

Året är 1927 och i Hollywood är Don Lockwood och Lina Lamont stumfilmsstjärnor. Don möter teaterskådespelerskan Kathy Selden och blir förälskad. Kathy däremot är måttligt imponerad men Lina Lamont blir svartsjuk.

Ljudfilm är vid den här tiden det senaste och Dons och Linas nya film ska bli en ljudfilm, men problem uppstår. Lina har en förskräcklig röst, talar grammatiskt inkorrekt och har stora problem med att tala i mikrofon… I samma film är Kathy statist. Hon och Don blir nu ett par, något Lina inte tycker om.

För att rädda filmen och samtidigt göra Kathy till stjärna får hon dubba Linas insatser på filmen. Något som inte Lina Lamont ser på med blida ögon...