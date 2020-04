Halvnaken och full man slängde sig över sovande familjefar – döms för hemfridsbrott och skadegörelse

Paret låg och sov i varsitt sovrum med ett barn vardera när pappan i familjen plötsligt vaknade av ett en okänd man kom in i sovrummet. Den okände mannen ska ha kastat sig i sängen. Pappan i familjen lyckades få upp och ut mannen som hela tiden envist hävdade att han bodde i bostaden.

Trots att pappan ihärdigt försökte förklara att så inte var fallet så var mannen fas övertygad om sin sak och det krävdes tillslut att pappan med muskelkraft kastade ut mannen ur familjens bostad.

Pappan skrek åt resten av familjen att fly, men ett skrik från en annan våning avbröt honom. Den okände mannen hade tagit sig in i bostaden genom att krossa en glasruta och via annan ingång. Blodig hade han återigen tagit sig in i huset och hade nu grabbat tag i mammans arm. En brottningsmatch uppstod mellan pappan och mannen innan dess att efter två försök tillslut fick ut mannen från hemmet.

Mannen har nu åtalats i Östersunds tingsrätt för sina handlingar och de finner nu honom skyldig till hemfridsbrott och skadegörelse. Påföljden blir villkorlig dom och han döms även att betala 68 796 kronor i skadestånd till den drabbade familjen.