Hallstenssons dubbel räckte inte – IFK Östersund föll på tilläggstid: ”Viktiga att inte skita på sig – vilket vi gjorde”

Nära, men ändå en rättvis förlust.

Ungefär så summerar IFK Östersunds lagkapten Anton Hallstensson onsdagens bortamatch mot Stöde IF. Ett IFK Östersund som jagade upprättelse efter förra omgångens 6–1-förlust mot Team TG var i stora delar av matchen tillbakatryckta – men lyckades till slut ändå leda matchen när klockan tickade över 80 minuter.

Då hade Stöde gjort ett tidigt 1–0-mål, men Hallstensson vänt resultatet till gästernas fördel med två mål.

Det räckte dock inte till någon poäng. I den 84:e minuten dundrade Stödes notoriske målskytt Oskar Nordlund in 2–2 och i den 95:e minuten fick hemmalaget utdelning på en frenetisk slutforcering.

Segerskytt blev Marvin Bio med en språngnick i straffområdet.

– Just nu är det riktigt segt alltså... Det är ett stort steg framåt från förra matchen, men i slutändan är det ju rättvist. Tittar man över 95 minuter så är det de som för spelet. Jag tycker ändå att vi följer vår matchplan, vi ligger rätt. Sedan har vi få chanser, men sätter dit dem. Men det är väldigt surt att tappa, säger Hallstensson efter matchen.

Hallstensson konstaterar att de fick ligga lågt under stora delar av matchen, och att det till slut tog ut sin rätt.

– När vi ligger lågt så länge blir det givetvis så att man till slut tröttnar. Det viktiga då är att inte skita på sig och falla alltför defensivt – vilket vi gjorde, säger Hallstensson.

– Sedan har de två fyrtorn längst fram... Även om våra gubbar kryssar duellen så studsar bollen ändå vidare. Det är liksom svårt att vinna och få bollen åt andra hållet. 3–2-målet känns lite surt, det är en skarv. Men 2–2-målet är ju en riktig smäll. Vi vet ju hur farlig Oskar är i straffområdet, oavsett vilken fot han får den på så smäller han in den.

De två mål han själv gjorde räckte således inte. Det första målet gjorde han via ett inspel, snett inåt bakåt, som gick via ett försvarsben och in.

Det andra gjorde han på straff.

– Första målet är väldigt fint, snett inåt bakåt. Sedan har jag lite tur. Jag tror att målvakten hade räddat den om jag inte hade fått styrningen, säger Hallstensson.

– Och sedan har vi straffen. Jag känner mig väldigt säker från elva meter. Jag hade god tro på mig själv.

Andra straffmålet redan den här säsongen?

– Ja, och jag hade fem förra året. Det är så jag gör mina mål, säger han med ett leende.

Noterbart i övrigt var att 16-årige Linton Ulloa debuterade för IFK Östersunds A-lag. En fullt godkänd debut för stortalangen.

– Han är väldigt individuellt skicklig. En mot en är det inte många som tar honom i division 2. Han behöver bara bli lite mognare i defensiven, bli lite mer lojal där. Men framåt är han hur bra som helst. Tvåfotad, skulle jag nästan säga. Och en mot en är han så sliskig. Typisk chilensk spelstil skulle jag säga, avslutar Hallstensson med ett leende.

MATCHEN

Division 2 Norrland

Stöde IF–IFK Östersund 3–2 (1–1)

Målen: 1–0 (3) Yosef Aksoy, 1–1 (37) Anton Hallstensson, 1–2 (66) Anton Hallstensson (straff), 2–2 (84) Oskar Nordlund, 3–2 (95) Marvin Bio.

Domare: Magnus Wiklund.