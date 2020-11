Gymnasiet öppnar igen – med undantag för samhälls- och ekonomiprogrammet

På tisdagen fattade gymnasieförbundet med stöd av regionens smittskyddsläkare att stänga Wargentinsskolan och skicka hem 2000 elever på distansundervisning.

Idag fattar Jämtlands gymnasieförbund beslut om fjärrundervisningen ska fortsätta eller inte.

Enligt vad LT erfar kommer Wargentinsskolan att återgå till närundervisning på måndag med undantag för samhälls- och ekonomiprogrammet som samlar över 700 elever.

Men beslutet är inte hugget i sten erfar LT. Om coronasituationen förändras de närmaste dagarna kan förbundet återta beslutet.

Någon ny smitta i skolmiljön uppges inte ha konstaterats.

Uppdatering:

Vid 10-tiden på fredagen meddelade gymnasieförbundet, via ett pressmeddelande, att Wargentinsskolan återgår till närundervisning.

"Efter samråd med smittskyddsläkarna kommer alla gymnasieprogram förutom SA och EK att återgå till skolan från och med måndag. Skälet till att dessa två program ges fortsatt fjärrundervisning är att programmen har flest fall av smittade under de senaste veckorna. Smittspårning pågår fortfarande och kan härledas till sociala aktiviteter utanför skolan. Smittskyddsläkarnas bedömning är att risken för smittspridning i skolmiljön är fortsatt låg. Om inte smittläget förvärras kommer SA och EK återgå till skolan måndagen den 23/11. Åtgärden med att cirka 700 elever på SA och EK blir hemma under ytterligare en vecka bidrar också till förtunning av antalet elever på skolan och i kollektivtrafiken. Skolan understryker vikten av att alla elever drar ner på fysiska sociala kontakter på fritiden under de närmaste veckorna".

Läs också:

Wargentinsskolan coronastänger – JGY:s ordförande: ”Det är ett allvarligt läge”

Uppmanar till stopp för gymnasiefester – kommunalrådet: "Vi ser ju hur det exploderar i samband med de tillställningarna varje gång"