Grundades för att vinna Gothia cup – nu vill de göra samma resa som cupmotståndarna ÖFK: "Många skrattar åt oss"

ÖFK må vara unga sett till lagen i allsvenskan då de bara har 23 år på nacken men motståndarna i Svenska cupen, IFK Stocksund, är rena barnet i jämförelse.

Under 2007 grundades fotbollssektionen av kamratföreningen Stocksund, som startat upp två år tidigare med en friidrotssektion, av mångmiljonären Karsten Inde – som också grundat friidrotten – där det ursprungliga målet var att leda att gäng pojkar födda 2000 till guld i Gothia Cup, ett mål som uppnåddes 2013 och sedan följdes upp med en ny viktoria i världens största ungdomsturnering ett år senare. Under åren har klubben vuxit rejält och i nuläget har klubben 800 utövare.

I takt med att Gothia Cup-vinnarna blev äldre och äldre, samtidigt som föreningen saknade eget A-lag och juniorlag, försvann spelarna till andra klubbar. Lösningen för att få behålla sina talanger var en sammanslagning med Västeråslaget Juventus IF under hösten 2016 och från och med säsongen 2017 har IFK Stocksund haft ett eget A-lag som nu gör sin andra säsong i division 2 efter att man rivstartat med att vinna division 3 under 2017.

Ett lag som gjort en liknande resa är AFC Eskilstuna, som fått stor kritik för sitt agerande, men något sådant tycker sig inte Karsten Inde ha märkt under Stocksunds resa.

– Jag har inte märkt något och har inte sett det som ett problem. Tvärtom så är IFK Stocksund en förening som är respekterad i hela landet för att vi har en väldigt fin ungdomsverksamhet, och många förstår ju att om vi ska hålla den kvaliteten så måste vi kunna erbjuda våra spelare en framtid i föreningen, och då måste man ha ett lag högre upp i seriesystemet även på seniorsidan, berättade han Dagens Nyheter. i en intervju under 2017.

På seniorsidan spelar ÖFK:s motståndare i division 2 norra Svealand där man i dagsläget parkerar på en tredjeplats i tabellen efter 17 spelade omgångar efter att i lördags besegrat jumbon Sundbyberg med 3–1 på bortaplan.

"Vi gjorde en bra match mot ett taggat Sundbyberg som kämpar mot nedflyttning. Man ska väl inte glädjas över andras misslyckande men det blev en bra "julklapp" för oss när vännerna i Enköping lyckades besegra Karlberg. Vi har en pinne upp till kvalplats och många matcher att spela" skriver klubben på sin hemsida.

Det är ett lag och en klubb som siktar högt som ÖFK ställs mot.

Precis som ÖFK vill klubben vandra uppåt genom seriesystemet och till slut spela sig upp i landets högsta serie.

Något föreningens starke man inte hymlar om.

– Vårt nya projekt heter Vägen mot allsvenskan. Förut var det vägen mot Gothia och nu är det vägen mot allsvenskan, och det är klart att många skrattar åt oss. Men kan Falkenberg, Åtvidaberg och Sirius spela i allsvenskan så varför skulle inte vi kunna göra det om fem, sex eller sju år. Det är vår ambition och det är det som vi jobbar för, säger Inde.

Skulle klubben avancera uppåt genom serierna ställs andra krav på IFK Stocksund, bland annat på arenan.

Nuvarande hemmaplanen, Danderyd arena, klarar inte kraven för spel i superettan eller allsvenskan, men det finns en framtidsplan för att få de bitarna på plats inom överskådlig framtid.

– Vi vill inte att det ska bli som för gamla Café Opera som fick spela sina matcher i superettan på Stockholms stadion, men hörde hemma i Djursholm. Så kan vi inte ha det, säger Karsten Inde

Nu väntar alltså Östersund i Svenska cupen.