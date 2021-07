Gränsen till Norge öppnar – Jämtland får grönt ljus

– Även om stora delar av Europa nu blir gröna och fler människor därmed kan komma in i landet utan att behöva sättas i karantän, kommer vi fortfarande att ha regler om inträdesregistrering och testning vid gränsen för dem som kommer från gröna länder. Reglerna skyddar oss mot importinfektioner, ger oss en överblick och skyddar oss mot nya virusvarianter, säger Norges hälso- och vårdminister Bent Høie i ett pressmeddelande under fredagen.

Att fler länder nu blir gröna och kan resa in i Norge beror på att landet från och med måndag 5 juli kommer att ha samma tröskelvärde för antal smittade per 100 000 under en 14-dagarsperiod som övriga Europa.

Följande regioner i Sverige blir gröna för Norge på måndag:

Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Skåne, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Västra Götland, Örebro och Östergötland.

Följande regioner fortsätter att vara orange eller röda:

Blekinge, Jönköping och Kalmar (orange) samt Kronoberg, Norrbotten och Värmland (röd).

Källa: Norges regering