Grand final på ”höjanna” i södra Lit

I lördags lämnade Johan i Boda Gustafsson byn Palleråsen, som ligger mitt i smeten mellan Böle och Åsen i södra Lit. Då hade han avverkat ”höjanna” i de tre byarna på en vecka med uppehåll för någon regnskursdag.

Det går undan när Johan har en 10-meters slåttermaskin och har hjälp av lillebror Per som kör servicebilen med dieseltankning ute på timotejvallen. Nästa år kommer Per att köra servicebilen bredvid traktorn med storbalpressen, som Paul i Mo rattar, och tanka under körning. Så gör transportflygplanen när de tankar jaktplan på 10 000 meter höjd. Det gäller att minimera ståtiden för traktorerna som ska rulla 15 timmar i dygnet under ”höjanna”. Snacka om driftiga boys!

I måndags, var det ”grand final” då Anders i Böle pressade finfint grönt timotejhö med Agnes, Eva, Kim, 11 och Max 7 år, på balvagnen. Tjejerna har det som styrketräning inför höstens fotbollsmatcher. I den stora höladan jobbade Max med ”pirren” och tre balar åt gången på gaffeln. Mamma Eva och senioren Sture hjälpte till med att lasta på och av ”pirren”. Vad månde bliva av energiknippet Max om 10 år? Då får säkert storbonden Johan i Boda se upp, när Max rattar stortraktorerna i södra Lit.

Sture Björk