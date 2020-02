Glädjebeskedet: Vinner ÖIK kvällens drama – då sänder vi avgörandet och fortsatta vägen mot kvalserien på våra sajter

Vi sänder inte kvällens match, som ÖIK måste vinna efter tisdagens förlust på bortaplan. Men om det blir en tredje och avgörande i morgon så sänder vi den i morgon, med start 16.00.

Om ÖIK går vidare från play off 1 så sänder vi även matcherna i play off 2 och eventuell play off 3. Undantaget är endast eventuella bortamatcher mot Boden eller Visby, dessa kan vi ej visa på grund av rättighetsskäl.

Matcherna går att se utan extra kostnad för alla pluskunder och prenumeranter. Har du inget pluskonto kan du läsa mer här om hur du blir kund.