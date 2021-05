Glädjebeskedet: Snart kan fler gå på bio i Östersund

Läs också: Pandemin har minskat intäkterna med 90 procent – så ser framtiden ut för Biostaden

Svenska Bio har, till skillnad från landets största biografkedja Filmstaden, hållit alla biografer öppna under pandemin; åtminstone under helgerna. I och med att de lättade restriktionerna införs 1 juni har Svenska Bios biografer möjlighet att ha öppet sju dagar i veckan, men med en gräns på 50 gäster per biograf.

Men vi är fortfarande i en pandemi, konstaterar företaget i pressmeddelandet, och därför innebär öppnandet en rad säkerhetsföreskrifter. Mellan varje sällskap finns gott om utrymme vilket ska garanteras av det dynamiska bokningssystemet. Precis som tidigare sprider man också ut visningstiderna för att begränsa samlingar i lokalerna.

”Vi ser till att våra besökare ska kunna gå på bio på ett tryggt sätt. Eftersom vi aldrig stängt ner helt har vi kontinuerligt jobbat med smittskyddsåtgärder. När vi dessutom valt att satsa extra på att rusta upp biograferna är alla våra biografer redo att ta emot fler besökare”, säger Åke Hedlund, vice VD och driftschef på Svenska Bio i ett pressmeddelande.