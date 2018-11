Nattligt span gav jackpott – polisen om tillslaget mot den misstänkta drogförsäljaren

Bakom ett utedass hittade polisen en glasburk med nära 200 gram amfetamin dolt i cementrör. På samma tomt men gömt under en stol på en balkong upptäcktes ytterligare en burk med 500 gram av samma narkotiska preparat.

Beslagen är en del av polisens fynd då man efter spaning valde att slå till mot en man i 55-årsåldern från Ljusdals kommun. Nu ställs mannen inför rätta misstänkt för grovt narkotikabrott samt vapenbrott.

– Under min tid som polis har vi inte kommit upp i en så stor mängd tidigare, säger Rickard Eriksson, gruppchef för hälsingepolisens nya specialgrupp med fokus på vapen- och narkotikabrott.

Han var på plats när polisen under natten mot den 7 oktober spanade mot två adresser, en i Härjedalens kommun och den andra som var mannens bostad på en ort i Ljusdals kommun. Efter att ha haft de två fastigheterna under uppsikt under natten slog polisen till med dubbla insatser på morgonen.

– Det var en adress som vi hade varit väldigt intresserade av och känt till under en längre tid. Nu kunde vi mobilisera och avsätta resurser på ett sätt som vi inte gör om vi tror att det är någon som bara missbrukar själv, säger Rickard Eriksson om bakgrunden till insatsen.

När mannen greps på sin hemadress hittades utöver amfetamin även en äldre pistol av kaliber 22 som den misstänkte saknar licens för. Dessutom beslagtogs 16 000 kronor i kontanter, som tros komma från narkotikaförsäljning.

– Vi tror att han har stått för stor försäljning i både Hälsingland och Härjedalsområdet, säger Rickard Eriksson.

Men själv nekar mannen till misstankarna om narkotikaförsäljning. I förhör har han erkänt det omfattande innehavet av amfetamin men menar att det skulle vara för eget bruk. Den stora mängden skulle bara göra att det räcka längre, försvarade sig mannen.

Polisen anser däremot att det finns flera saker som talar mot honom.

– Det var nästan lite komiskt men under tillslaget så kom en känd missbrukare till platsen som också hade narkotika på sig. Så man kan säga att vi kom i väldigt bra tid för han skulle säkert köpa, säger Rickard Eriksson.

Under torsdagen ställs mannen inför Hudiksvalls tingsrätt åtalad för grovt narkotikabrott. Ett brott som ger lägst två års fängelse om han skulle dömas. Gränsen för att brottet ska klassas som grovt går vid 500 gram när det gäller amfetamin.

För polisen blev tillslaget en lyckad insats som Rickard Eriksson tror kan ge ringar på vattnet.

– Det här stryper tillgången på just amfetamin ganska bra. Men det gäller också att vi är med nu för det finns många under som vill ta över marknaden. Så det är nog lite rörelse i de här kretsarna nu och vi kommer fortsätta jobba för att ta den som vill ta nya positioner, säger han.