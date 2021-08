Gästrikland svårt drabbat i skyfallen – bortspolade vägar och förseningar i tågtrafiken

Det senaste dygnet har det fallit över 160 millimeter regn, lika mycket som normalt under en hel månad.

Stora bostadsområden i Gävle står helt under vatten efter nattens skyfall. På bilder syns hur både hus och bilar är översvämmade av en brun vattenmassa.

Flera vägar i både Dalarna och Gävleborgs län rasar på grund av de stora regnmängderna, trafiken är därmed kraftigt påverkad. På sin hemsida beskriver polisen situationen som en naturkatastrof.

I Tosätter, i Enånger i Hudiksvalls kommun, har en väg gett vika och bilister har plötsligt tvingats tvärbromsa för att inte åka med i raset. Både polis och räddningstjänst är på plats och skadorna på vägen förvärras hela tiden. Vid Bönavägen i Engesberg, strax norr om Gävle, håller asfalten på att spolas bort och på Kungsbäcksvägen i Gävle har jordmassor börjat släppa.

– Det är inte lämpligt att åka ut med bil eller andra fordon just nu. Man vet ju inte vilka vägar som kan ligga i farozonen efter det här regnvädret, säger Magnus Jansson Klarin, presstalesperson RLC region Mitt till TT.

Boende i Gävleborgs län uppmanas därför att inte ge sig ut i trafiken om man absolut inte måste och resande uppmanas att inte åka till Gävleborgs län.

Vid 10-tiden hade 161,6 millimeter regn fallit kring Gävle, vilket slår det tidigare dygnsrekordet för största uppmätt regnmängd sedan mätningarna började. Det tidigare rekordet i Gästrikland var 125,8 millimeter.

Det nationella regnrekordet ligger på 198 millimeter vilket uppmättes i Fagerheden i Norrbotten den 28 juli 1997. För månaden augusti ligger rekordet på 188,6 millimeter och det var i Värmland 2004, enligt SMHI.

– Normalt kommer det 70 millimeter under hela augusti, så det har alltså kommit dubbelt så mycket regn på en natt som på en hel månad, säger Therese Fougman, meteorolog på SMHI.

Även i södra Dalarna har regnovädret märkts av.

– Vi har haft en hel del larm, men vi har klarat oss betydligt bättre än till exempel Gästrike, säger Stefan Fröbom, inre befäl vid räddningstjänsten Dala Mitt.

Under natten körde en postbil ner i ett vattendrag, sedan en bro spolats bort på en enskild väg söder om Borlänge.

– Chauffören har lyckats ta sig upp och sätta sig på taket på bilen, och där har han suttit och väntat tills det kom en förbipasserande som kunde larma. Han satt där i ett par timmar, berättar Stefan Fröbom.

Strax efter klockan 05 kunde chauffören till slut få hjälp och han har nu förts i säkerhet.

Hittills har Gävle kommun drabbats värst. I övriga länet har det fallit 40 till 50 millimeter under natten. För Gävleborgs del har det värsta passerat men fler skurar kan komma in under dagen vilket kan ställa till det ytterligare och en klass 2-varning ligger kvar över Gävleborgs län och östra delen av Dalarna.

Ovädret rör sig nu västerut över Dalarna där det kommer att komma mer regn under dagen.

I Gävleborg passerar regnskurar till och från fram till i morgon bitti. För övriga Norrland fortsätter kraftigt regn under dagen som mattas av till kvällen.

En klass 1-varning är också utfärdad för östra Jämtlands län, Västernorrlands län, Västerbottens kust och Norrbottens kust och inland.

Regnet har översvämmat tågrälsar och perronger och påverkar därför även tågtrafiken. Det är helt stopp mellan Borlänge och Falun. Söder om Gävle påverkas inte trafiken nämnbart.

– Men ska man förbi Gävle går tågen med begränsad kapacitet, det går långsamt, är många förseningar, och alla avgångar kommer inte avgå, säger Pernilla Johansson vid pressjouren på SJ.

Hur tågtrafiken kommer att utvecklas under dagen beror helt på vädret.

För andra delar av landet – Västernorrland, östra Västerbotten, Uppsala och Västmanland – gäller klass 1-varningar. En klass 1-varning har även tillkommit för delar av Jämtlands län, där regnet har börjat falla under natten och väntas bli som kraftigast under de tidiga morgontimmarna.

Skyfallen väntas hålla i sig fram till onsdagseftermiddagen.

– Efter det kommer det att fortsätta att vara ostadigt med skurar, men inte med samma intensitet, säger Ulrica Sievert vid SMHI.

På torsdag kväll väntas regnovädret ha dragit förbi på samtliga platser. Sist avtar regnovädret i de nordligaste delarna.

Susanna Persson Öste/TT

Åsa Karlsson/TT

Hanna Schück/TT