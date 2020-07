Gästkrönika: Vatten är ett sällsamt element

Om man ber någon att beskriva sitt drömboende eller någon vacker plats då är det ovanligt att man pratar om ett hus vid ett grustag, motorvägsavfart eller flygplats. Det är vanligare att man nämner storslagen natur, grönskande ängar och speciellt vatten är ofta inblandat på något sätt. Det kan handla om en sjö, älv, å, bäck eller hav. Dock är det inte alla sorters vattensamlingar som man vill bo vid eller packa upp fikakorgen vid. Dammar vid reningsverk står inte högt i kurs när drömplatser vid vatten nämns.

Det finns en del teorier om varför vi är så fästa vid vatten. En av teorierna är fostervattnet, att vi skvalpar omkring i mammas mage innan vi skådar barnmorskan i ansiktet. Ytterligare en teori, som många tror på, är att allt liv ursprungligen kommer från havet och den teorin kan mycket väl stämma. Fast om jag står vid havet eller någon stor sjö är det inte en stolt släktkänsla till alger, plankton och maneter som mitt tunna bröst fylls av. Står jag vid havet och blickar ut mot horisonten får jag istället en frihetskänsla och känner en längtan efter det okända. Vilket i sin tur skulle kunna förklaras med tristess men så är det inte. Skulle jag få lyckan att bo vid havet skulle jag sluta längta bort till det okända.

Vatten uppträder i tre faser, flytande, is och vattenånga. Is och vattenånga är nog bra men det är i flytande form om somrarna som många av oss tycker om vatten. Frågar man ett barn vad det helst vill göra under sommaren blir troligtvis inte svaret att de vill cykla på en stekhet asfaltsväg. Många barn vill bada, simma, dyka och annat kul man kan göra i flytande vatten. Som vuxen får jag mest panikkänslor av köldchocken när jag badar i en sjö men jag kommer ihåg hur jag som barn njöt av att simma, flyta och dyka. Jag tyckte det kändes som att jag kunde flyga på ett vis, sväva i vattnet.

Kärleken till vatten gör att sjönära hus, lägenheter, sjöbodar, båthus och skjul kostar stora floder av pengar. Det är märkligt att det inte finns fler bostäder som ligger nära vatten när det är så populärt och efterlängtat. Speciellt med tanke på att i Sverige finns det nästan 100 000 sjöar, lång havskust och vattendrag med en sammanlagd längd på cirka 60 000 kilometer.

För de flesta blir det till att checka in på en lämplig campingplats om man under sommaren vill bo riktigt nära vatten. De som tältar kan då även ha turen att få uppleva den ultimata vattensemestern, bo i ett översvämmat tält.

Romantiken flödar i mängd vid vatten. Det har skrivits många högtravande kärleksdikter med inblandning av porlande bäckar och soluppgångar vid havet. Ett hav i stiltje, blåst, eller storm på en målning är ett populärt motiv.

Vatten är sällsamt, nästan berusande.

Anders ”PIDDER” Pedersén