Gästkrönika: Nästan ögonvittnesskildringar

I skrivande stund sitter jag i min solstol. Går någon förbi när jag halvligger i solstolen tror de kanske att jag ligger och latar mig i solgasset men då har de fel. Jag latar mig absolut inte, jag arbetar hårt, så hårt att ibland kommer en svettpärla fram i pannan.

Att skriva kåserier kan vara ett ansträngande arbete, allra helst när jag ska få mina två hjärnceller att producera något skrivvärt. När jag blundar och lutar mig tillbaka i solstolen koncentrerar jag helt enkelt alla mina krafter till hjärnarbete. Ibland kan det arbetet ta så hårt på mina krafter att jag liksom faller i koma och då kan det hända att någon snarkning hörs. Det är hårt i kåseribranschen!

Just nu funderar jag på min gode vän Spikkrökaren som nyss fyllde 68 år. Det kan förstås tyckas märkligt att jag har så ålderstigna kamrater, ännu konstigare är att han tillhörde de yngre i min kamratskara. En fördel med att ha urgamla kamrater är att de har hunnit skaffa sig en bred erfarenhet under sin långa vandring här i livet. Jag med mina blott 64 år har bara hunnit uppleva en bråkdel. Tänk så många historiska händelser som Spikkrökaren har hunnit uppleva. Det är nästan så att han har kunnat träffa kung Gustav III, i och för sig bara nästan.

Var han däremot på alerten 1952, samma år som han föddes, så kunde han ha lyssnat live på en av dåtidens megaartister, Snoddas och hans supersuccé Flottarkärlek som lanserades i radioprogrammet Karusellen 1952. Jag är avundsjuk på att inte jag har fått uppleva sådana musikaliska milstolpar. Jag har bara fått uppleva genombrotten för sådana färskingar som Beatles, ABBA och Family Four.

Det är nästan så att jag blir svimfärdig när jag tänker på hur mycket Spikkrökaren har fått chansen att uppleva. 1953 fick Winston Churchill Nobelpriset i litteratur och troligtvis var Churchill i Stockholm och hämtade priset. Om Spikkrökarens föräldrar tog med barnvagnen och åkte till Stockholm då och Spikkrökaren var försigkommen och tittade över barnvagnskanten kunde han ha fått se mannen som blev en legend redan under sin livstid.Churchill var med redan under Boerkriget, alltså under kolonialtiden. Den tiden då Europas länder hade och skaffade sig kolonier runt om i världen. Christopher Columbus var också med och skaffade kolonier. Spikkrökaren är alltså på ett vis samtida med Columbus.

Mor och min svärmor lever och är astronomiskt mycket äldre än Spikkrökaren, det är knappt att historieböckerna räcker till för allt som de har upplevt. Under min korta livstid har det inte hänt så mycket. Bara småsaker, som Berlinmurens uppbyggnad och rivning, första människan på månen, mobiltelefonen och internet.

Sådana ögonvittnesskildringar är inte mycket att imponeras över.

Anders "Pidder" Pedersén